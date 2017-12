Ciudad de México.- Todas las productoras sueñan con llevarse a casa un Oscar, y los gigantes del streaming, específicamente Netflix y Amazon, también quieren entrar en la jugada.“Netflix es una amenaza para las compañías establecidas de la televisión y el cine... está buscando su camino en los premios mientras se establece como algo más que un vehículo de distribución y producción”, señaló Tom O'Neil, fundador del sitio Gold Derby, a Entertainment Weekly.Mientras, la Academia de Hollywood se encuentra en un dilema: ¿debería dejar a los servicios de streaming competir? Después de todo, éstos obtienen espacios en los cines para que proyecten sus películas durante, al menos, una semana, para cumplir el requisito y poder ser contendientes al premio más prestigioso del séptimo arte.“Esto podría representar un abaratamiento para el Oscar”, dijo una fuente al portal Deadline.Y mientras los poderosos debaten sobre un potencial cambio de reglas que dejaría a estas compañías fuera de la jugada, checa estas películas de los gigantes de streaming que ya suenan para obtener alguna nominación a la famosa estatuilla… con buenas probabilidades.‘The Big Sick’• Productora: Amazon• Director: Michael Showalter• Elenco: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan y Holly Hunter.•¿De qué trata?: Un comediante paquistaní se enamora de una estudiante estadounidense y cuándo ésta se enferma, el hombre debe enfrentar los prejuicios de su familia y sus propios sentimientos.‘Okja’• Productora: Netflix• Director: Joon-ho Bong• Elenco: Tilda Swinton, Paul Dano y Seo-Hyun Ahn.• ¿De qué trata?: Una niña pone todo en riesgo cuando lucha para que una empresa millonaria no capture a su mejor amigo, un animal fantástico llamado Okja.‘Mudbound’• Productora: Netflix• Director: Dee Rees• Elenco: Garrett Hedlund, Carey Mulligan y Jason Clarke• ¿De qué trata? Dos hombres regresan de la Segunda Guerra Mundial para trabajar en una granja en Mississippi, donde deben lidiar con el racismo.‘Crown Heights’• Productora: Amazon• Director: Matt Ruskin• Elenco: Lakeith Stanfield, Nnamdi Asomugha y Natalie Paul• ¿De qué trata? Un hombre, Colin Warner, es encontrado culpable de asesinato y su amigo, Carl King, dedica su vida a probar su inocencia.‘First They Killed My Father’• Productora: Netflix• Director: Angelina Jolie• Elenco: Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak y Sveng Socheata• ¿De qué trata? La activista y autora camboyana Loung Ung cuenta los horrores que vivió de niña bajo el control del Khmer Rouge.‘Wonderstruck’• Productora: Amazon• Director: Todd Haynes• Elenco: Julianne Moore, Michelle Williams y Oakes Fegley-¿De qué trata? La historia de un chico que vive en el Medio Oeste de Estados Unidos se cuenta de manera paralela a la de una chica de Nueva York mientras ambos buscan una misteriosa conexión.

