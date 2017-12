Mexicanos estarán en el final

Ciudad de México— Erik Hayser grabó en Berlín las últimas escenas de la serie ‘Sense8’, por lo que dijo que no tuvo mejor forma de cerrar esta historia para él que siendo parte de este capítulo especial de dos horas.“Es un gusto poderme despedir de todos y hacer un par de escenas más antes de que el proyecto terminara”, declaró el actor de series como ‘Ingobernable’, ‘Camelia La Texana’ y ‘Las Aparicio’, entre otras.Ante los rumores de que la serie pueda continuar en otra plataforma, señaló que no sabe nada al respecto, sin embargo, lo único que a ellos les han informado es que Netflix anunció su cancelación y les iba a regalar un especial para cerrar el ciclo.“Yo tuve la fortuna de formar parte de este especial, grabado en Berlín y conocer al director Tom Tykwer, con quien trabajo. Fue una experiencia única para mí, fue como un sueño hecho realidad”, declaró.“Me gustó ser parte de esta historia que habla mucho de nosotros y lo que somos como seres humanos”, dijo el actor, al reiterar que una de las creadoras, Lana Wachowski cuidó mucho el cierre de esta producción, sin perder el arco dramático de la historia.Señaló que la historia es deliciosa, pues incluso él cuando le entregaron el guion no pudo parar de leerlo, y pocas veces pasa eso, porque lo que están haciendo es darle continuidad a la temporada 2 y dar un cierre digno.Agregó que además de él están los actores Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra, representando a México en esta serie que reúne un elenco multicultural.“Estuve cinco días grabando en Berlín y la verdad es un proyecto nostálgico que en lo personal me ha abierto puertas, además de que da la oportunidad para trabajar en otras partes del mundo”, indicó.Referente a nuevos proyectos con la plataforma de Netflix, señaló que ésta en breve arrancará una nueva producción en la que espera lo incluyan.

