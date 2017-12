Regala Clooney millones a sus amigos

Ciudad de México— George Clooney demostró ¡que es muuuy generoso! Su amigo y socio Rande Gerber reveló este martes en un chat del show de MSNBC, Headliners, que en una ocasión el actor de ‘La Gran Estafa’ le regaló ¡un millón de dólares!“Tenemos un grupo de amigos que nosotros llamamos Los Chicos. George me llamó a mí y a Los Chicos y dijo: Oigan, aparten el 27 de septiembre (del 2013) en su calendario. Todos van a venir a mi casa a cenar”, recordó el esposo de Cindy Crawford.Al llegar a la casa de Clooney en cada silla de los 14 invitados había una maleta deportiva, narró Gerber.“George comenzó a decir: Escuchen, chicos, quiero que sepan cuánto significan para mí y cuánto han significado en mi vida. Llegué a Los Angeles y dormí en sus sillones.“Soy muy afortunado de tenerlos a todos ustedes en mi vida y no podría haber llegado a donde estoy hoy sin todos ustedes. Así que es verdaderamente importante para mí, mientras estemos todos aquí juntos, darles algo de regreso. Quiero que abran todos sus maletas”, contó Gerber.Clooney les regaló un millón de dólares, libres de impuestos.“Cuando las abrimos había en cada una un millón de dólares en billetes de 20 dólares. Cada uno de nosotros, los 14 de nosotros, recibió un millón. Cada uno de nosotros. Estábamos en shock”, explicó el padre de la joven modelo Kaia Gerber.“ que todos hemos pasado por momentos difíciles, algunos aún están pasando por ello. No tienen que preocuparse por sus hijos, por pagar la escuela ni la hipoteca”, contó el empresario que les dijo el actor.Según Gerber en el grupo había personas que no tenían una buena situación económica. El empresario, que en aquel entonces era copropietario de la compañía de tequila Casa Amigos con Clooney, quiso rechazar el obsequio dado que pasaba por un buen momento.“Lo aparté a un lado y le dije que no podía aceptarlo. Inmediatamente después George dijo en alto: Si Rande no se lleva su millón de dólares, nadie lo hará”, recordó Gerber, quien tuvo que aceptar el regalo y lo donó a causas caritativas.“Así es George Clooney”, concluyó Gerber.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.