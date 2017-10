Jennifer Lawrence y Witherspoon relatan abusos

Los Ángeles— Las actrices galardonadas con el Oscar Reese Witherspoon y Jennifer Lawrence usaron sus discursos en un evento en Hollywood en honor a las mujeres para detallar experiencias de abuso y acoso a manos de directores y productores además de comprometerse a hacer más para evitar que se repitan este tipo de situaciones.Witherspoon dijo el lunes por la noche al público en los Premios Elle Women in Hollywood que las revelaciones recientes contra el productor Harvey Weinstein han hecho que sus propias experiencias "regresen muy vívidamente".Witherspoon dijo que tuvo "un verdadero disgusto con el director que me atacó cuando tenía 16 años y enojo contra los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición para mi empleo".La actriz no dijo quién era ese director. Su publicista no respondió a los mensajes que se le enviaron el martes para conocer más al respecto.Lawrence detalló lo que calificó como una experiencia "degradante y humillante" cuando al comienzo de su carrera le pidieron que perdiera casi siete kilos (15 libras) en dos semanas para tener un papel. La obligaron a posar desnuda junto a otras mujeres más delgadas para que le tomaran fotografías que una productora le dijo que le servirían como inspiración para su dieta, agregó.Cuando trató de hablar sobre esas exigencias, Lawrence dijo que no pudo encontrar a alguien que la escuchara con empatía entre las personas en el poder."Estaba atrapada, lo puedo ver ahora", agregó Lawrence. "No quería ser una soplona, no quería que esas historias vergonzosas se comentaran en una revista, simplemente quería una carrera".Lawrence dijo que no fue sino hasta que se convirtió en una estrella mundialmente famosa que tuvo el poder de decir no.Witherspoon expresó un arrepentimiento similar por no hablar más sobre su experiencia y agregó que ha sentido ansiedad por ser honesta y culpa por no hablar antes o emprender alguna acción.Por su parte Lawrence se comprometió a ser una defensora "para cualquiera que se haya sentido amenazado en esta industria"."Vamos a impedir que suceda este tipo de comportamiento", dijo al concluir su discurso. "Dejaremos de normalizar estas situaciones horribles. Cambiaremos este discurso y haremos una diferencia para todos aquellos que buscan su sueños".