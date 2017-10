A la TV, icónica muerte

Los Angeles— La sombra de la muerte planea sobre los protagonistas de ‘The Walking Dead’ a pocos días de su estreno, el 22 de octubre. Esta vez no se trata del anunciado adiós de Rick (Andrew Lincoln), sino de algo mucho más inesperado, sacado de los cómics de Robert Kirkman. Una despedida en honor a un mítico personaje de la versión televisiva del drama zombie.Esta nueva muerte lleva hasta Andrea (Laurie Holden), el personaje que se despidió en la tercera temporada de forma injusta para muchos. Lo cierto es que siguiendo la trama de los cómics, su personaje debía haberse mantenido mucho más tiempo en la ficción de AMC... Y ahora uno de los supervivientes sufrirá el final que los cómics tuvieron para este personaje.Así lo ha confirmado el showrunner Scott Gimple: “Es la misma experiencia. Así que cualquier tipo de, ¿qué demonios? que dejara la historia, sé que la serie lo resolverá”, aunque para ello se lleve por delante un querido personaje.Respecto a este sacrifio, Gimple aseguró que se verá de manera muy diferente, porque el personaje (Andrea) no está con nosotros.En los cómics, Andrea sobrevivió cinco temporadas más hasta llegar a la octava. En este periodo, se casó con Rick y se convirtió en una madre para Carl (Chandler Riggs)... Lo que solo deja una posibilidad: será Michonne (Danai Gurira) la heredera de esta muerte. Un adiós que en los cómics se plantea de lo más sencillo.Andrea -Michonne en la serie, ayuda a Eugene (Josh McDermitt) a librarse de un ataque de los caminantes y lo consigue... Pero al llegar al campamento se da cuenta de que ha sido mordida en el cuello y de que ya no hay nada que pueda hacer.Tras la pérdida de Lori (Sarah Wayne Callies) y Jesse (Alex Breckenridge), la muerte de Michonne supondría una tercera pérdida amorosa para Rick. Así, se multiplicarían las posibilidades de perder la cordura, como ya le ocurrió al enviudar horas después de ser padre por segunda vez.En la nueva tanda de capítulos, Rick liderará la guerra fibal contra Negan (Jeffrey Dean-Morgan) con la ayuda de los supervivientes de Alexandria, las fuerzas del rey Ezekiel (Khary Payton) y los miembros de la colonia de Hilltop liderados por Maggie (Lauren Cohan).Junto a Danai Gurira (Michonne) y Andrew Lincoln (Rick), componen el reparto de la serie del apocalipsis zombie Jeffrey Dean-Morgan (Negan), Lauren Cohan (Maggie), Chandler Riggs (Carl Grimes), Melissa McBride (Carol), Lennie James (Morgan), Alanna Masterson (Tara), Josh McDermitt (Eugene), Christian Serratos (Rosita), Seth Gilliam (Gabriel) y Ross Marquand (Aaron), entre otros.

