Evalúan vender The Weinstein Company

Nueva York– En medio de un escándalo sexual, The Weinstein Company podría estar a la venta.La empresa anunció este lunes que recibirá una inyección inmediata de efectivo de Colony Capital y está en negociaciones para la posible venta total o de una porción importante del estudio responsable de producir películas como Django Sin Cadenas, Los 8 Más Odiados y Un Camino a Casa.Colony Capital, la rama de capital de inversión de Colony NorthStar, fue fundada por Thomas Barrack, un asesor cercano a Donald Trump. Barrack presidió el comité inaugural para el Presidente de EU.El cofundador de The Weinstein Company, Harvey Weinstein, fue despedido de su empresa la semana pasada tras ser acusado por decenas de mujeres por supuestos abusos y acosos sexuales. Las acusaciones abarcan décadas e implican a muchas de las actrices más conocidas de la industria.La caída ha sido rápida después de que Weinstein emitió una larga y aparentemente poco sensible disculpa. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le retiró su membresía, al igual que la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.Amazon Studios, la división cinematográfica de Amazon, terminó su relación con la empresa de Weinstein la semana pasada y Showtime ha amenazado con retirarse de un drama en desarrollo de Oliver Stone, Guantanamo, pues Weinstein Co. la produce.Las autoridades de Estados Unidos y Europa han comenzado a revisar acusaciones pasadas contra el productor.Las posibilidades de la venta surgen a tres días de que Bob Weinstein, el hermano de Harvey, dijera que ofrecer la empresa no era una opción."Nos complace invertir en The Weinstein Company y ayudarla a avanzar", dijo Colony el lunes. "Ayudaremos a que la empresa regrese al lugar emblemático que se ha ganado con derecho en la industria cinematográfica y de televisión independiente".La lista de mujeres que alegan haber sido acosadas o abusadas por Harvey Weinstein sigue creciendo. Más de 30 mujeres incluyendo a Angelina Jolie, Ashley Judd y Gwyneth Paltrow, han hablado al respecto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.