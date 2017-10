Va por México

A un año de haber cautivado a los jueces de la onceava temporada del programa estadounidense ‘The Voice’, la paseña Elia Esparza regresa para conquistar éste lado de la línea fronteriza con ‘La Voz… México’.Este domingo se estrenó en Las Estrellas la sexta temporada del programa mexicano que tiene como coaches a Yuri, Carlos Vive, Laura Pausini y Maluma, artistas que en menos de ocho segundos decidieron girar su sillas tras escuchar la voz de Esparza interpretando ‘Side to Side’ de Ariana Grande.La joven, de 25 años, comentó en entrevista telefónica con El Diario de Juárez que realizó la elección de esa pieza musical porque quería hacer algo diferente, ya que todos iban a cantar en español, además de que es amante de la música pop.El año pasado, la respuesta de Elia acerca de porqué cantó la canción de la fallecida Selena Quintanilla, ‘Como la Flor’, para su audición en el reality estadounidense fue muy similar, pues puntualizó que lo hizo para hacer algo diferente al resto y afirmó que quería mostrar que puede cantar en inglés y en español, pues se siente orgullosa de ser de El Paso, Texas, y de tener raíces juarenses.Durante la etapa de audición para ‘The Voice’ Esparza fue llamada diferente, auténtica, honesta y talentosa por los jueces que buscaban tenerla en su equipo: Adam Levine, Blake Shelton y Miley Cyrus; la única coach del panel que no la eligió fue Alicia Keys.Al final de su presentación y ante la opción de poder elegir entre los tres coaches que la seleccionaron, la paseña eligió a Adam Levine para ser su coach y así incorporarse a la competencia, de la cual fue eliminada durante la ronda de batallas al interpretar ‘Tenerife Sea’ de Ed Sheeran a dueto con Ponciano Seoane.Y en esta ocasión la decisión fue aún más difícil para la paseña, pues expresó que aprecia la carrera artística de todos los panelistas de ‘La Voz’.“Fue la primera vez que canté en México y fue maravilloso, sentí mucha emoción y nervios, aunque se fueron después de que vi a los cuatro jueces girar sus sillas, después pude cantar más libre, lo disfruté mucho”, aseguró.Cuando Elia terminó de interpretar la canción los coaches no perdieron el tiempo y comenzaron a tratar de convencerla para unirse a su equipo, inclusive Maluma le dijo a la joven: “Yo haría todo por ti”, a lo que Esparza contestó: “Maluma, ¿te puedo pedir algo?, ¿me das un besito aquí?”, y con tal de tenerla como integrante el colombiano le plantó un beso en la mejilla, pero para su decepción, ella eligió a Laura Pausini.“Me fue muy difícil tomar la decisión, me morí 100 veces cuando Maluma me besó, me encantó fue muy dulce, pero yo quería aprender de una cantante mujer, no sabía si elegir a Yuri o a Laura, pero al final la experiencia que tiene Laura me hizo elegirla”, comentó.Elia platicó que se siente más conectada con Laura que con Adam, sin embargo, agradece el haber aprendido con él a sentirse más libre y segura sobre el escenario, pues esto le ayudará para la siguiente etapa de la competencia en noviembre, las batallas.Concierto de Elia EsparzaLowbrow Palace (111 E. Robinson Avenue)Viernes 3 de noviembre9:00 p.m.Boletos a la venta en www.ticketfly.com