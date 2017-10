Más activo que nunca

Toronto, Canadá — A Donald Sutherland no le incomoda que aumente su tercera edad, pero tampoco ve con buenos ojos sus achaques.“Ya no soy la misma persona... A veces me molestan ciertas cosas de la edad, como ir a orinar y que me duela la vejiga, o levantarme a cierta hora para eso, cuando lo que quiero es dormir.“Sinceramente, he tenido una buena vida y no me puedo quejar, pero hoy vivo con ciertos achaques que no me agradan, aunque no son comparables con las desgracias de otros. Así que, ya mejor ni me quejo”, señala Sutherland en entrevista.El tema de su etapa actual sale a colación porque en ‘The Leisure Seeker’, su nueva película, la cual coestelariza con Helen Mirren, ambos dan vida a una pareja enferma, ella con cáncer terminal y con Alzheimer.Ambos personajes deciden dejar los cuidados médicos y embarcarse en un viaje de redescubrimiento y despedida de la vida.“Una historia como estas te invita a reflexionar sobre los fines que tuviste en la vida, no creo que todo sea escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, sino la consecuencia de todo eso.“Me parece que esa es una pregunta muy válida cuando una persona llega a mi edad”, señala el legendario actor de 82 años, próximo receptor del Oscar honorario el próximo año.Si algo entusiasma a Sutherland, padre de Kiefer, también famosa estrella del cine y la TV, es que se mantiene activo desde los últimos años en proyectos que le entusiasman.“Crecer no es fácil, y envejecer, menos. Hay personas que en la tercera edad se encuentran desempleadas o sin posibilidad de retiro por el simple hecho de los años que tienen. A veces la industria, no sólo la cinematográfica, sino la que proporciona empleos, puede ser muy cruel.“Hay muchas personas ya entradas en edad que no tienen una economía saludable y aunque tienen la experiencia, no tienen la posibilidad de desarrollarse. ¿Qué hacemos? Mejorar condiciones, tratar de pensar en los 'abuelitos' de hoy en día”, precisa el actor de ‘JFK’, ‘Marea de Fuego’ y ‘Los Juegos del Hambre’.Para Donald fue un placer trabajar con Mirren, pues le dio la oportunidad de convivir con ella más que como colegas, como amigos.“Nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos coincidido en muchos momentos y circunstancias y puedo decir que es una de las grandes damas que he conocido.“Estar con ella en un rodaje es una fascinación, porque cada charla es una invitación a sentirte en paz. Sí, ella me transmite mucha paz”, dijo Sutherland.