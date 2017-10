Comparte Björk testimonio de acoso

Ciudad de México– Björk denunció que fue acosada sexualmente por un director danés con quien trabajó.En una publicación de Facebook, la cantante y actriz ocasional dijo que los recientes testimonios de varias mujeres sobre acoso y abuso la inspiraron a compartir su experiencia."Fue muy claro para mí, cuando entré a la actuación, que mi humillación y que mi rol como un ser inferior acosado sexualmente eran la norma con el director, y con un equipo de docenas de personas quienes lo permitían y lo fomentaban."Me di cuenta que es algo universal que un director puede tocar y acosar a sus actrices cuando quiera, y la institución del cine lo permite. Cuando rechacé los avances del director se puso de mal humor y me castigó, y creó para su equipo una impresionante red de ilusiones en la que yo era quien me estaba portando de manera difícil".La islandesa se abstuvo de nombrar al cineasta. Sin embargo, de acuerdo con Variety, la cantante sólo ha actuado en dos filmes.Su única colaboración con un director danés fue en la cinta ‘Bailando en la Oscuridad’, de 2000, dirigida por Lars Von Trier.Björk dijo que pudo recuperarse de su experiencia en un año, en parte porque no tenía intención de continuar en la actuación."Lo que me preocupa es que otras actrices trabajando con el mismo hombre no (se hayan recuperado). El director estaba totalmente consciente de lo que hacía y estoy segura de que basó su siguiente película en sus experiencias conmigo. Porque fui la primera persona que lo encaró y que no le permitió salirse con la suya".Agregó que, tras lo sucedido, el cineasta pareció mejorar su trato hacia otras actrices."Esperemos que este comunicado apoye a las actrices y a los actores alrededor del mundo. Detengamos esto. Hay una ola de cambio en el mundo", expresó la cantante.

