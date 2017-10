Actuar es su terapia

San Diego— Sin planearlo, la actuación se convirtió en una especie de terapia para Camren Bicondova.La actriz debutó en la industria apenas en 2014, al conseguir un papel fundamental en la serie ‘Gotham’: el de Selina Kyle, una criminal adolescente destinada a convertirse en Gatúbela.“Soy Géminis y siempre sobrepienso las cosas, es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi vida. Pero el papel de Selina me ha ayudado a sobrellevar esos problemas.“Ahorita que estamos haciendo la cuarta temporada ya me siento más dueña de la situación y conozco al personaje como la palma de mi mano. Ella es quien me hace tener los pies sobre la tierra”, reconoció la chica de 18 años en entrevista, en la pasada Comic-Con de San Diego.Y es que ser actriz nunca estuvo en sus planes. Su primer acercamiento con las artes fue a través de la danza, disciplina que estudia desde que tiene 6 años.En Hawaii, donde vivió gran parte de su niñez, practicó técnicas como el jazz-funk y el hip hop y se convirtió parte de la élite de la afamada convención de baile internacional ‘The Pulse on Tour’.Al poco tiempo conformó el grupo de danza femenino 8 Flavahz, que concurso en la séptima temporada del programa ‘America’s Best Dance Crew’, donde llegó a la etapa final.La actuación tocó a su puerta en 2012, con un pequeño papel en el docudrama ‘Battlefield America’, sobre un grupo de jóvenes que desean concursar en una competencia de baile underground.Con esa única experiencia en los sets de filmación y sus habilidades acrobáticas, logró superar a cientos de niñas que audicionaron para el papel de Selina, la mejor amiga de Bruce Wayne.“Me siento genial con la evolución que ha tenido mi carrera. En la primera temporada de ‘Gotham’, jamás me presioné por estar en un proyecto tan grande.“Sabía que podía lograr lo que me pidieran y hacer un buen trabajo, jamás dudé de mis capacidades. La gente alrededor mío estaba más preocupada y nerviosa que yo”, recuerda Bicondova.Con una belleza y fisonomía que evocan a una joven Michelle Pfeiffer (quien dio vida a la Gatúbela más famosa del cine en ‘Batman Regresa’, de Tim Burton), la californiana se ganó de inmediato el cariño de los fans.“Afortunadamente, mi vida no ha cambiado tanto en cuanto a la fama se refiere. Pero cuando voy a convenciones o festivales de cine, la gente sí grita mi nombre y me reconoce. ¡Eso es algo impactante!“Tampoco me la paso afuera todo el tiempo, trabajo diario 16 horas al día, regreso a mi casa, hago mi tarea de la escuela y ejercicio, así que ni doy tiempo de que la gente me vea en la calle”.Rostro nuevoConsiderada por la revista Variety como uno de los nuevos rostros de Hollywood, Camren ya no piensa tanto las cosas como antes. Sólo se deja llevar y disfruta el momento al máximo.“Me gusta sentirme cómoda con lo que estoy haciendo, aunque sé que la vida no se trata de eso. La vida es incómoda por naturaleza y te obliga a que te adaptes a diversas situaciones”, aseguró.La cuarta temporada de ‘Gotham’ se transmite los domingos por Warner Channel. Las temporadas anteriores están disponibles en Netflix.El ExpedienteNombre: Camren Renee BicondovaNació: el 22 de mayo de 1999, en San Diego, CaliforniaEdad: 18 añosEstatura: 1.57 metrosHerencia: tiene sangre española (vasca)Salario: 20 mil dólares por cada episodio de GothamApodo: Lil Mis Cam CamCuriosidad: aparece en el video de la canción "Got Me Good", de la cantante Ciara