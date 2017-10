Tiene ‘Jigsaw’ su corazoncito

Ciudad de México– La mayoría de las personas describirían a John ‘Jigsaw’ Kramer como un despiadado villano, pero no Tobin Bell, quien le ha encontrado rasgos de humanidad al personaje de la saga ‘Saw’, que lo hizo famoso.“¿Cómo se humaniza a un personaje así? Su mamá lo amaba, empecemos desde ahí”, dijo el actor estadounidense en entrevista para Agencia Reforma, quien estuvo ayer en el Horror Fest.“Todos los seres humanos tienen distintas facetas y conflictos en su interior, así que te preguntas ¿por qué hace esto?, ¿cuáles son sus motivaciones?, ¿se cuestiona a sí mismo y le encuentra respuesta a estas interrogantes? Éste es mi trabajo como actor”.Para el histrión de 75 años la forma de hacer películas ha cambiado, pero lo que permanece constante es su método de acercarse al personaje y la seriedad con la que toma a Jigsaw.“Las nuevas tecnologías cambian la forma en la que se trabaja, ahora los directores de fotografía me guían para que mis movimientos queden bien registrados.“Pero esto de ninguna manera cambia la forma en la que trabajo con el personaje, ¿por qué habría de cambiar? Los actores trabajamos con sentimientos”, compartió.Y aunque los adelantos de ‘Saw VIII’ fueron un importante punto de conversación durante su participación en el Horror Fest, Bell sólo sonrió y prometió sorpresas.“Es difícil para mí hablar sobre la película, pero puedo decir que hay conceptos que vamos a introducir en este filme y Jigsaw está ahí desde el inicio hasta el final de la cinta.“Las películas de Saw están llenas de giros en la trama y puedo prometer que el rol de Jigsaw en esta película va a traer sorpresas”, puntualizó.

