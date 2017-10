Responderán muchas incógnitas

Los Angeles— La segunda temporada de ‘13 Reasons Why’ tiene previsto su estreno a comienzos de 2018. La expectación ante el regreso del drama de Netflix es enorme, especialmente después de que una de las actrices de la serie producida por Selena Gomez haya asegurado que la nueva tanda de capítulos resolverá las incógnitas sobre el futuro de los protagonistas.Anne Winters, que interpretará a Chloe, una de las nuevas alumnas del instituto Liberty High, explicó en una entrevista para Flare que esta segunda temporada profundizará en la psicología de los protagonistas y sus motivaciones.“Los personajes que hacen algo malo tal vez no sepan que eso está mal... esta temporada explorará un poco esas áreas grises, no todo es blanco o negro como en la temporada anterior”, reveló la protagonista de Tyrant.“La gente se pregunta: ¿Entonces no era su culpa que hiciera esto? Esta temporada muestra una visión diferente de eso. Tendréis muchas más respuestas sobre por qué la gente hace lo que hace”, agregó la actriz estadunidense, que dará vida a la nueva líder de las animadoras.La supervivencia de Alex (Miles Heizer), que fue trasladado en una ambulancia tras ser herido por una bala en la cabeza, las intenciones de Tyler (Devin Druid) con las pistolas que guarda y el futuro de Bryce (Justin Prentice), que tendrá que asumir las consecuencias de sus actos son algunas de las incógnitas sin resolver que los fans de la serie esperan que se aclaren en esta nueva tanda de capítulos.El rodaje de la segunda entrega se reanuda este fin de semana después de ser interrumpido por los incendios que han arrasado el norte de California.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.