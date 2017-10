Sangre nueva del terror

Ciudad de México— La inocencia, ternura, transparencia y candor de un niño puede conquistar a cualquiera... incluso a los seres más malvados y a las fuerzas demoniacas.Por eso, no es de sorprender que el cine de terror recurra a menudo a historias que involucran al menos a un chico que acaba siendo víctima o conducto del horror en turno.Claro que ello implica contar con actores infantiles y juveniles cuyas dotes histriónicas les permitan caminar por la delgada línea que divide lo puro de lo malévolo.Linda Blair, Macaulay Culkin, Sissy Spaceck, Miko Hughes, Corey Feldman, Drew Barrymore y Alex Vincent, por nombrar algunos, ya demostraron en su momento que el mal no tiene edad.Y a continuación te presentamos a los pequeños protagonistas del horror moderno, quienes definitivamente ya están bastante curados de espanto.LULU WILSON+ Origen: Nueva York, Estados Unido+ Edad: 12 años+ Debut: ‘Líbranos del Mal’(2014)+ Personaje clave: Doris Zander (‘Ouija, el Origen del Mal’, 2016), niña poseída por un espíritu maligno.+ Experiencia: ‘Anabelle, La Creación’ (2017)+ Sigue… La serie de terror ‘The Haunting of Hill House’FINN WOLFHARD+ Vancouver, Canadá+ 14 años+ Debut: ‘Stranger Things’ (2016)+ Personaje clave: Mike Wheeler, un chico inteligente y generoso en Stranger... y Richie Tozier en ‘It’+ Experiencia: El corto de ciencia ficción ‘Aftermath’, y varios episodios de las series ‘Supernatural’ y ‘Los 100’+ Sigue… La película ‘Dog Days’ y la serie ‘Carmen Sandiego’MADISON WOLFE+ Luisiana, Estados Unidos+ 14 años+ Debut: ‘El Heredero del Diablo’ (2014)+ Personaje clave: Janet, niña poseída por un demonio en ‘El Conjuro 2: El Caso Enfield’ (2016)+ Experiencia: Papeles pequeños pero de miedo en ‘El Heredero del Diablo’, ‘Home Sweet Hell’ y ‘Re-Kill’+ Sigue… ‘Cold Moon’, acerca de una venganza sobrenatural, y ‘I Kill Giants’, sobre un mundo de monstruos.JAEDEN LIEBERHER+ Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos+ 14 años+ Debut: El corto de horror ‘Grief’ (2013)+ Personaje clave: Bill Denbrough, líder del ‘Club de los Perdedores’, un grupo de niños perseguidos por una entidad maligna (‘It’ 2017)+ Experencia: El sci-fi de horror ‘Midnight Special’ y el thriller ‘The Book of Henry’+ Sigue… ‘The True Adventures of Wolfboy’, sobre un niño que descubre que en realidad es un hombre loboTY SIMPKINS+ Nueva York, Estados Unidos+ 16 años+ Debut: ‘Insidious’ (2010)+ Personaje clave: Dalton Lambert, un niño que es asediado por una entidad demoniaca (‘Insidious’)+ Experiencia: ‘Hangman’ y ‘Jurassic World’+ Sigue: ‘Deliveration’, sobre un adolescente que mata a su mamá y a su hermanaMEGAN CHARPENTIER+ British Columbia, Canadá+ 16 años+ Debut: ‘Resident Evil: Venganza’ (2012)+ Personaje clave: Victoria, una niña que, al lado de su hermana, es criada en el bosque por una entidad (‘Mamá’, 2013)+ Experiencia: Tiene un pequeño papel en ‘It’, como Gretta y es una niña secuestrada en ‘Retrato de un Asesinato’+ Sgue… ‘Violentia’, sobre los asesinatos en masa en escuelasKODI SMIT-MCPHEE+ Adelaida, Australia+ 21 años+ Debut: La serie ‘Pesadillas y Alucinaciones’ de las Historias de Stephen King+ Personaje clave: Un niño que debe sobrevivir junto a su padre en un mundo plagado por caníbales y asesinos en ‘La Carretera’ (2009).+ Experiencia: El remake de ‘Déjame Entrar’ y prestó voz al protagonista de ‘Paranorman’+ Sigue… ‘Alpha’, la historia de extrema sobrevivencia de un adolescente, ubicada en la Era de HieloANYA TAYLOR-JOY+ Miami, Florida, Estados Unidos+ 21 años+ Debut: ‘The Witch’ (2016)+ Personaje clave: Thomasin, una niña que es acusada de brujería y que presuntamente es adoradora del diablo (‘The Witch’).+ Experiencia: El thriller psicológico ‘Split’, el filme de sci-fi ‘Morgan’, y la cinta teen de horror ‘Vampire Academy’+ Sigue: ‘El Secreto de Marrowbone’ y ‘X Men: The New Mutants’, donde interpreta a Illyana Rasputin/Magik

