Canta con el corazón

Ciudad de México.- Contrario a lo que muchos opinan sobre que la música urbana no tiene profundidad en sus letras, Sebastián Yatra pondera la composición al ritmo.El colombiano, uno de los exponentes del género con mayor éxito, procura que cada uno de sus sencillos tenga algo que decir al público."Muchas veces, los artistas no le dan mucha importancia a la letra y simplemente porque hay una melodía pegajosa lanzan las cosas sin realmente ver que haya un fondo y contenido."En este momento están funcionando este tipo de ritmos (urbanos) y la gente está muy enganchada con ellos. ¿Cómo le llegas con esas mismas letras bonitas y que realmente interiorice con esos mensajes? Dándoselas con las melodías y sonidos que les gusta escuchar hoy en día", compartió el cantante.Su intención es experimentar, hacer canciones de fiesta, bailables, pero también baladas románticas como ‘Devuélveme el Corazón’.Y en ocasiones, como en su sencillo más reciente, ‘Sutra’, combina una historia amorosa, con sonidos urbanos y juega incluso con el doble sentido."Me puse a buscar y encontré la palabra 'sutra' (que son las escrituras y enseñanzas del budismo). Me encantó como sonaba, me gustó que era de doble sentido porque significa algo muy bonito, pero la gente lo relaciona con el kamasutra."Queríamos dejar todo a la imaginación de las personas. La puede escuchar un niño y piensa una cosa, y un adulto se imagina otra cosa. Al final la canción está hablando de amor. De que tiene ese doble sentido, sí lo tiene, no lo voy a negar", agregó.El tema lo coescribió con Andrés Torres y El Dandee hace más de un año y contó que en cinco horas ya lo tenían listo, grabado y con producción.Finalmente, contacto al intérprete Dálmata, con quien lanzó a dueto la canción."Lo que él hizo, de verdad, fue una genialidad. Estamos muy emocionados. Le mejoramos cosas en la producción y no veíamos la hora de lanzar esta canción desde hace mucho tiempo. Es como mi bebé, mi consentida", expresó el artista.

