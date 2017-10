De las pasarelas al cine

Ciudad de México.- Su porte y belleza las situaron como reinas de las pasarelas y las figuras más solicitadas para campañas publicitarias y portadas de revistas.Sin embargo, cuando las modelos deciden expandir su talento hacia la actuación, casi siempre dejan insatisfechos a muchos (sobre todo a los críticos).El caso más reciente es Cara Delevingne. La británica, quien ha participado en cintas como Escuadrón Suicida y Ciudades de Papel, aseguró que el modelaje no es lo que más le satisface, sino la actuación y ahora la música.“No me gusto como modelo, no me gustaba lo que significaba y en lo que me estaba convirtiendo. No es que estuviera todo el tiempo pensando en cómo me veía, pero de eso se trata (el modelaje)”, dijo Cara a Radio Times, en julio pasado.Pero los expertos no tuvieron empacho en cuestionar su talento histriónico tras ver su desempeño en Valerian y la Ciudad de Los Mil Planetas, de Luc Besson.Como ella, otras modelos han tenido que aguantar las críticas negativas a su trabajo como actrices, y prácticamente ninguna ha logrado una carrera más allá de comedias ligeras.KATE UPTON25 añosMichigan, Estados UnidosEn el modelaje- Fue una de las participantes del Aniversario 100 de Vanity Fair y hecho campañas publicitarias para firmas como David Yurman, Victoria’s Secret, Express y Guess.- En 2013 fue nombrada Modelo del Año en la décima edición de los Style Awards de la Semana de la Moda de Nueva York.En la actuación- En 2011 hizo su primera incursión en el cine con un pequeño papel en ‘Robo en las Alturas’. Al año siguiente estuvo en ‘Los Tres Chiflados’.- Su tercera cinta fue ‘¡Mujeres al Ataque!’, que recaudó casi 200 millones de dólares en taquilla mundial. Ya filmó otras tres cintas: ‘Wild Man’, ‘The Disaster Artist’ y ‘The Layover’.ROSIE HUNTINGTON WHITELEY30 añosPlymouth, Reino UnidoEn el modelaje- En 2010 se convirtió en una de las “angelitas” de Victoria’s Secret y posó para el legendario calendario de Pirelli, siendo fotografiada por Terry Richardson.- Givenchy, Burberry, Oscar de la Renta, Valentino, Michael Kors, Roberto Cavalli, Balmain, Prada, Louis Vuitton, Marchesa, Versace, Vera Wang, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y DKNY la han contratado.En la actuación- La británica reemplazo a Megan Fox como el interés amoroso de Shia LaBeouf en la tercera entrega de la saga ‘Transformers: El Lado Oscuro de la Luna’ (2011).- Su segunda oportunidad fue en la cinta de ación ‘Mad Max: Furia en el Camino’ (2015), bajo la dirección de George Miller y junto a estrellas como Charlize Theron y Tom Hardy.CARA DELEVINGNE25 añosLondres, InglaterraEn el modelaje* En 2009, la modelo firmó con la agencia Storm Model Management. En 2012 y 2014 ganó el premio Modelo del Año en los British Fashion Awards.- Su debut en las pasarelas fue en 2011, durante la Semana de la Moda de Londres para Burberry, de la cual fue imagen.- Chanel, Fendi, Yves Saint Laurent, DKNY, Zara, Balmain, Marc Jacobs, Tom Ford, Alexander Wang, Tag Heuer, Mango y Topshop son algunas de las marcas que la han llamado para sus campañas.- En 2015 ocupó el segundo puesto de las modelos mejor pagadas y en 2016 llegó al séptimo con un estimado de 7.5 millones de dólares en ganancias.En la actuación- Su incursión en el cine se dio con la película Ana Karenina, en la que dio vida a la Princesa Sorokina, y después llegaron otro par de oportunidades en producciones británicas.- Ciudades de Papel (2015) fue su primer rol protagónico, y fue celebrado por el público juvenil (ganó los premios Estrella en Ascenso de los CinemaCon Awards y Choice Summer Movie Star: Female de los Teen Choice Awards.- Tras interpretar a una sirena en ‘Peter Pan’ (2015), hizo un doble personaje en ‘Escuadrón Suicida’ (2016). Recientemente estrenó ‘Tulip Fever’, en la que volvió a compartir créditos con Dane DeHaan, su coestelar en ‘Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas’.EMILY RATAJKOWSKI26 añosWestminster, LondresEn el modelaje- A los 14 años comenzó su carrera como modelo y firmó con la agencia Ford Models. Sus primeros trabajos fueron ser imagen de marcas como Nikon y Carl’s Jr.- Tras varios editoriales con el reconocido fotógrafo Tony Durán, posó desnuda para la edición de marzo de 2012 de la revista treats!, lo que atrajo la atención de la directora Diane Martel, quien la seleccionó para el video de “Blurred Lines”, con el que cobró fama internacional.- Debutó en el desfile de Marc Jacobs en la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre de 2015, y por eso apareció en la 12 Breakout Beauty Stars of 2015 de Vogue.- A la fecha ha aparecido en portadas de GQ, Harper’s Bazaar, InStyle, LOVE, Cosmopolitan, Glamour, Vogue España, Marie Claire y L’Officiel, entre otras.En la actuación- Su primera participación fue en la cinta ‘A Year in a Day’ (2005), y en 2014, recomendada por Ben Affleck, tuvo una aparición especial en ‘Perdida’, de David Fincher.- ‘Música, Amigos y Fiesta’ (2015) fue su primer protagónico en la pantalla grande junto a Zac Efron. Luego participó en ‘In Darkness’, ‘Cruise’, ‘I Feel Pretty’ y ‘Welcome Home’, pero aún no se estrenan.El veredicto: “Es encantadora a la vista, pero sorprendentemente aburrida. Podría ser una actriz decente, pero no tuvo personaje que trabajar. Además, la cámara parece estar más interesada en su escote”, Ty Burr, de Boston Globe, sobre Música, Amigos y Fiesta.