Una musa para del Toro

Toronto— Hablar con el corazón fue la misión que tuvo Sally Hawkins para personificar a Eliza Esposito en ‘The Shape of Water’ y, de esta manera, convertirse en la nueva musa de Guillermo del Toro.La actriz británica, de 41 años, recuerda que el cineasta mexicano le asignó la tarea de preocuparse más por emular a los divos de la época dorada del cine, que por tener que desvestirse por completo para este largometraje."Jamás podría decir que lo más intimidante fue salir desnuda en la película, porque es algo muy natural: así nos bañamos, así podríamos dormir, o así sería fabuloso zambullirnos en el agua ¡sin ropa! El cuerpo es el vehículo de un actor y es nuestra manera de representar a un personaje."Lo que sí me intimidó, lo que me hizo temblar, fue que Guillermo me puso los niveles más altos de interpretación a los que he llegado. Me dio instrucciones muy precisas de cómo quería a su princesa de cuento, a una mujer que hablara con el corazón, sin articular palabra, y por eso me pidió que viera cintas de Harold Lloyd, de Chaplin, de Greta Garbo, de Stan Laurel, de Audrey Hepburn", apunta Hawkins en entrevista.Para llegar al rodaje, que se llevó a cabo en Toronto, y en el que convivió con Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Shannon y Doug Jones, Sally se entrevistó con Del Toro en tres ocasiones."Primero me dijo el personaje en la fiesta de (los Globos de Oro) y estaba un poco borracho. Creo que por eso no le creí, aunque luego pensé: 'hizo ‘El Laberinto del Fauno’, sí puede hacer algo tan mágico como eso'"."Cuando nos volvimos a encontrar fue único. Me hizo sacar lo mejor y lo peor de mi porque a veces soy muy desesperada. Me enseñó a tranquilizarme apreciando la belleza del tiempo para construir un personaje mágico. Y sí, creo que hicimos magia".Postulada al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en ‘Jazmín Azul’, bajo la dirección de Woody Allen, ahora ha conquistado a la crítica, que la favorece con predicciones sobre candidaturas a estos galardones por su trabajo con Del Toro."Es un personaje único, una joya, un óleo que uno busca y no siempre tiene la posibilidad de encontrar y, cuando lo hace, te abruma. Guillermo es un creador y un creativo, te lleva a los extremos y eso me fascinó".