Batalló Del Toro con los Weinstein

Ciudad de México.- Guillermo del Toro también sufrió el acoso de Harvey Weinstein... solo que a nivel profesional, y, además, con el agravante de Bob Weinstein, hermano menor de éste.En una charla en el marco del Festival de Cine de Londres BFI (British Film Institute), el cineasta mexicano, de 53 años, aseguró que la decisión de realizar Mimic para los productores y su entonces compañía, Miramax, fue una de las peores de su vida."Realmente odié la experiencia. Mi primera experiencia (en el cine) estadounidense fue casi la última porque fue con los Weinstein y Miramax. Debo decir que a finales de los 90 me ocurrieron dos cosas horribles: mi padre fue secuestrado y trabajé con los Weinstein. Sé cuál de las dos era peor... el secuestro tenía más sentido porque sabía lo que (los delincuentes) querían", afirmó, en tono irónico.Su padre, el empresario automotriz Federico del Toro, sufrió un secuestro de 72 días en Guadalajara, en 1998. El director, quien para entonces ya había filmado Cronos y Mimic, optó por llevarse a su familia del País, decisión irreversible, según ha comentado, debido a la inseguridad y violencia latentes en toda la República.Durante el acto promocional de su nueva película, la ganadora del Festival de Venecia La Forma del Agua (The Shape of Water), Del Toro explicó cómo su relación con los Weinstein no fue sencilla. Dijo que Miramax le prohibiría incluir en ‘Mimic’ cualquier escena que mostrara violencia contra niños o animales; no obstante, para imponerse sobre los Weinstein, decidió filmar una secuencia en la cual dos niños y un perro mueren."No sé si esto es como un logro, pero se sentía como uno", dijo Del Toro."Perdí batallas sobre el cásting, perdí batallas sobre el argumento, pero al menos Mimic es visualmente 100 por ciento como lo que quería. La cinta es visualmente hermosa y tiene un par de secuencias de las que me siento muy orgulloso".Temen por su vidaMientras surgen nuevas denuncias y revelaciones de ataques sexuales a cargo del productor Harvey Weinstein, la policía de Los Angeles acudió a una llamada de emergencia a la residencia de la primogénita de éste.Según TMZ, Remy Weinstein llamó la mañana del miércoles al 911 para alertar que su padre tenía comportamiento "suicida" y que se encontraba "deprimido".Sin embargo, los oficiales no constataron nada delictivo o preocupante y se retiraron. Poco después, el mismo portal publicó un video del jet privado de Weinstein despegando del aeropuerto de Van Nuys, California, al parecer, con rumbo hacia un centro de rehabilitación en Arizona.

