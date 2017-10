Festejan en Juárez 36 años

Los Rieleros del Norte festejan hoy 36 años de trayectoria artística en el escenario de la Feria Juárez.El grupo norteño nativo de Ojinaga, Chihuahua, estará aquí para que sus fans se diviertan, bailen y canten junto a ellos a todo pulmón.Ellos hicieron famoso el tema ‘El Columpio’, que desde su grabación, ha sido versionado por varios grupos y también es una válvula de escape obligada para millones de corazones rotos.Alfredo Esquivel, baterista de Los Rieleros, dijo en entrevista con El Diario, que están felices porque tras varios años de ausencia, volverán a Ciudad Juárez.El grupo radica y tiene su base de operaciones en El Paso, Texas desde hace 12 años, durante los cuales han tenido mayor presencia en ciudades de Estados Unidos y del interior de la República Mexicana.El baterista del grupo afirma que traen un nutrido repertorio en el que tratarán de abarcar lo más representativo de sus 46 álbumes, incluido el de ‘La Receta’, su disco más reciente.Las que no faltarán son ‘El Columpio’, ‘Una Aventura’, ‘Te Quiero Mucho’, ‘Capricho Maldito’, ‘Ayer la ví por la calle’, entre muchas otras durante el show que tendrá una hora y 30 minutos de duración.“Son canciones que a través de los años han perdurado y nos han llevado a tener esa permanencia. ‘El Columpio’ es de hace más de 20 años, la han grabado muchos grupos y ha sido punta de lanza para nosotros”.La canción, –confiesa Alfredo Esquivel– no llevaba originalmente ese nombre, y está basada en el tema ‘Eso Duele Mucho’ de Cornelio Reyna.“Grabamos esa canción y muy poca gente sabe que ese era el verdadero título. Cornelio la compuso hace 25 años y la primera vez que la escuchamos fue con mariachi, pero nosotros le pusimos ‘El Columpio’, y así se quedó”.Esquivel terminó de escribir hace ocho meses el libro ‘No Todo lo que Brilla es Oro’, y habla sobre la carrera del grupo desde 1982.El libro toca todos los episodios por los que han pasado, desde la partida de Polo Urías, las penurias, los reconocimientos y satisfacciones, hasta fotografías de cuando los integrantes usaban pantalones acampanados y cabello largo.“El título (No Todo lo que Brilla es Oro) se debe a que la gente no sabe muchos de los momentos difíciles por los que hemos pasado, como la pérdida de nuestros padres y familiares cercanos en medio de las giras”, relata el baterista de Rieleros.El libro está a la venta en Estados Unidos en las librerías Barnes & Noble, y en las presentaciones que realiza el grupo.Hoy a las 9:00 p.m.Plaza de la MexicanidadBoletos: 210 y 315 pesos.A la venta en Don Boletón y www.donboleton.com

