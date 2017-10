Brillará la experiencia

Ciudad de México.- Nuevos participantes con talento, músicos que en su momento tuvieron popularidad y hoy buscan una segunda oportunidad, la espontaneidad de Yuri y de Laura Pausini, así como la prudencia de Carlos Vives y Maluma harán de ésta la mejor de las temporadas de ‘La Voz... México’, considera la conductora Jacqueline Bracamontes.“A Yuri y Laura no les da pena nada, les encanta echar relajo, pero cuando hay que ser serias lo son. Se entregan al 100 por ciento al proyecto.“Por otra parte, llega el equilibrio de los hombres, que, la verdad, es que los cuatro hicieron una mancuerna espectacular. Les aseguro que se la van a pasar muy bien, vamos a ver de todo”, dijo la ex reina de belleza.Una de las ventajas que tiene esta sexta entrega es que todos los coaches ya han pasado por la conocida silla roja, las cantantes en versiones anteriores, Maluma en ‘La Voz Kids México’ y Vives en Colombia.“Ya se ve que traen el colmillo, saben lo que quieren, qué es lo que tienen que hacer para ganar. Los dos llegaron con que tenían claro la estrategia, pero siempre les termina el corazón.“Ya saben en qué momento se puede echar relajo, cuando hay más tiempo, cuando tienen que ser más serios porque el productor les jala las orejas, ya me conocen a mí, el set, la producción, a nuestro productor, todo es mucho más fácil”, agregó la presentadora.Y cuando dice que esta emisión, que arranca el domingo viene mejorada, habla con conocimiento de causa porque es la quinta vez que está como conductora del proyecto.Aunque adelantó que en esta ocasión espera no salir embarazada, como le ha tocado en tres ocasiones anteriores durante la transmisión de ‘La Voz’.“El crecimiento profesional en cuanto a hacer un programa en vivo y todo eso se lo debo a ‘La Voz...’ México, ya sin mencionar en el lado personal que me ha dado tres hijas espectaculares.“Creo que esta temporada la voy a librar, aunque todavía falta para el 17 de diciembre, pero creo que ésta sí va a ser la excepción”, compartió la tapatía.La nueva temporada del reality show será más corta que las anteriores, con sólo 10 programas, los cuales estarán grabados y sólo la final, el 13 de diciembre, será en vivo.

