Ciudad de México.- Los habitantes de Pelotillehue saltan del papel a la pantalla grande en ‘Condorito: La Película’, versión cinematográfica del cómic chileno que acompañó a generaciones de lectores desde 1949.Con su novia Yayita, su sobrino Coné, Huevoduro y todos sus amigos presentes, así como sus expresiones clásicas como “¡reflauta!”, el pajarraco vivirá una aventura que no sólo lo enfrentará con la actualidad tecnológica y musical, sino con enemigos extraterrestres.Luego de un partido de futbol, Condorito discute con su suegra, doña Treme, y desea que ésta desaparezca del mundo. Su anhelo lo hace realidad un alienígena que busca apoderarse de un objeto que sólo el ave puede activar.Para ver feliz a Yayita, Condorito y su sobrino Coné se disponen a salir de su “chalet” para exigir una explicación y rescatar a la suegra. Por si fuera poco, deberán impedir que el galán Pepe Cortisona conquiste a Yayita mientras ellos salvan al mundo.En México, la cinta se estrenó ayer en 700 pantallas y con Omar Chaparro en la voz del carismático protagonista. Además de sortear la amenaza alienígena, Condorito: La Película tiene la misión de llegarle a las nuevas generaciones, amantes de los gadgets.“Condorito es una historieta muy vieja que a pesar de que se ha mantenido vigente hay muchos chavitos de que no lo conocen. Si te pone a leer las historietas de los 80, no existían los celulares y demás. Me gustó mucho cuando vemos a Coné con su tablet o el coche convertible de Pepe Cortisona.“Está muy actualizada y trasladaron muy bien la esencia de lo que era Condorito a una película que, la ves y es una película nueva, de 2017, pero sin perder esa nostalgia del personaje”, señaló Chaparro en entrevista.La historia creada por René Ríos Boettiger "Pepo" llega en formato de 2D y 3D, dirigida por Eduardo Schuldt y Alex Orrelle, éste último trabajó como animador en cintas como ‘Los Increíbles’ y el corto ‘La Era del Hielo: Una Navidad Tamaño Mamut’.A pesar de las novedades, el humor característico del cómic permanece, por lo que Chaparro confía en que esa cercanía con el público latinoamericano evitarán que haga “¡PLOP!” en pantalla.

