Con sabor local

La música hecha en esta frontera no podía quedar fuera del Festival Internacional Chihuahua, que en su segundo evento masivo programa las presentaciones de Sonido Cachimbo y The Chamanas.El concierto se llevará a cabo en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte a las 8:00 de la noche; la entrada es gratuita.Nominados al Latin Grammy 2016 como Mejor Nuevo Artista, The Chamanas ha ascendido de manera trepidante en la escena nacional con una propuesta gestada entre Ciudad Juárez y El Paso.La aceptación que ha tenido la banda queda de manifiesto en su apretada agenda, en donde se calendarizan shows en importantes festivales y foros tanto de México como de Estados Unidos.En promoción de su nuevo disco titulado ‘NEA’, justo anoche fue la banda que abrió el concierto de Portugal, The Man, en el Teatro Plaza.Manuel Calderón, Héctor Carreón, Paulina Reza y Alejandro Bustillos harán lo propio hoy, al interpretar temas de reciente creación, como ‘El Farol’, ‘Feel it Still’ y ‘Alma Ciega’, además de los que integran su primer disco ‘Once Once’.En su corta carrera (iniciaron en 2013), la banda ha pisado escenarios de importantes festivales, tal es el caso del LAMC en Nueva York, el Vive Latino en la Ciudad de México, SXSW en Austin, y el JRZ Music Fest. Sus próximas presentaciones serán Guadalajara y la Ciudad de México, en el famoso Plaza Condesa.Fiesta popularTambién en el evento al que los organizadores del FICH han llamado ‘Noche de Música Chihuahuense’, sonará la cumbia fronteriza de Sonido Cachimbo.La agrupación que data del año 2011 pondrá sabor a la noche con una buena ejecución de temas originales en los que predominan ritmos latinos y caribeños.Con dos producciones discográficas, ‘Tropicumbia Fronteriza’ y ‘Fiesta Popular’, la banda integrada por Óscar Bueno, Edd Ramos, Alejandro ‘Chabelo’ Pérez, Édgar Rascón, Pepe Tapia, Héctor Moreno, Enrique Villalobos y Miguel Pascualli, ha compartido escenario con Mon Laferte, Molotov, Orgy, El Gran Silencio, Celso Piña, Puerto Candelaria, Maite Hontele, Porter y Caloncho, entre otros.Hoy a las 8:00 p.m.Explanada del Centro Cultural Paso del NorteEntrada libre

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.