Retomarán serie de Pinal

Ciudad de México— Gabriela Rivero se encuentra lista para reiniciar grabaciones de la bioserie sobre Silvia Pinal el 14 de noviembre, bajo la producción de Carla Estrada.La historia fue cancelada el pasado mayo de manera sorpresiva, en ese momento la productora señaló que se debía a que no había mucho interés en el proyecto.Rivero destacó que ella será la mejor amiga de Silvia Pinal en esta historia.“Haré a Gloria Cantón y de los 26 capítulos que son entraré en el sexto, por lo que tendré que vivir en México por tres o cuatro meses”.Indicó que ella estaba desde el inicio del proyecto, por lo que ya tienen el diseño de imagen, así como el vestuario.“Los trabajos de mesa con Mónica Miguel han sido muy interesantes, además de que ya he hecho escenas con Itatí Cantoral que es Silvia Pinal”.Confirmó que sigue el mismo elenco encabezado por Itatí Cantoral, mientras que Sylvia Pasquel, hija de la ‘Diva del Cine’, tendrá una participación especial, al igual que Stephanie Salas, su nieta.“Es un proyecto muy bonito en el que estarán reunidas tres generaciones”.‘Estoy contenta de que se reconozca a gente tan importante como Silvia Pinal ahora en vida”, apunto la actriz, quien desfiló por la alfombra roja de la cinta ‘Como Cortar a tu Patán’, que estrenará hoy.Rivero descartó la posibilidad de hacer un reencuentro con el elenco de la telenovela Carrusel.“Es un gusto que me recuerden por el personaje de la maestra Ximena a 28 años de esa telenovela que me dio a conocer a nivel internacional”, dijo la actriz, quien ha participado en otras producciones televisivas como ‘El Camino Secreto’, ‘Pasión’, ‘Lo que la Vida me Robó’ y ‘Piel de Otoño’.

