El mar invade cielo de Juárez

Si piensas que ya los has visto todo, espera a ver el espectáculo ‘Secrets of the Sea’, que como parte del Festival Internacional Chihuahua, viene a Ciudad Juárez hoy en la noche.Marionetas gigantes que se mueven por encima de tu cabeza, que sobrevuelan, juegan con los obstáculos y se deslizan en el aire contándote una historia son algo que difícilmente olvidarás.La explanada del Centro Cultural Paso del Norte, es el espacio elegido por la compañía francesa creadora de este espectáculo de inflables dirigidos por actores que se mueven entre el público.Estos protagonistas incorporan en sus propios cuerpos las figuras de los personajes inflables o voladores y se prolongan a través de una forma fantástica, actuando siempre de cerca con los espectadores que hasta pueden tocarlos. Juegan, bailan, corren, desaparecen… siempre para contar una historia.La compañía que trae este espectáculo nació en 1976, cuando un grupo de apasionados franceses se unieron para dar forma y vida a sus ideas creativas.La compañía se instaló 1986 en el municipio de Tarn, y en 1999 en la comunidad de Tarn y Dadou, en Graulhet, en una antigua curtiduría, con el nombre evocador de Fábrica de la Emancipación, tomando el nombre del barrio donde ésta fue construida hace alrededor de un siglo.El colectivo responsable de ‘Secrets of the Sea’ siempre ha buscado compartir emociones con el mayor número de espectadores, con una gran pasión por por los espacios públicos, lugares cotidianos, lugares de encuentros, o de paso.Hoy a las 8:00 p.m.Explanada del centro cultural Paso del NorteShow gratuito

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.