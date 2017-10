Por abuso sexual, fuera de academia

Londres— La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) suspendió este miércoles como integrante al productor estadounidense Harvey Weinstein, luego de que fuera acusado de acoso y abuso sexual por varias actrices de Hollywood.“BAFTA considera que el supuesto comportamiento del señor Weinstein es totalmente inaceptable e incompatible con los valores de la organización. A través de este anuncio confiamos en mandar un mensaje claro que afirme que este tipo de comportamiento no tiene sitio en nuestra industria”, informó la Academia en un comunicado.Weinstein, cofundador de Miramax y The Weinstein Company, ha sido acusado en los últimos días por actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Heather Graham y Ashley Judd.En una artículo publicado por The New York Times, varias mujeres denunciaron a Weinstein por contacto inapropiado desde la década de 1990 hasta 2015.Lohan lo defiendeEn el revuelo de las acusaciones contra Weinstein, la actriz Lindsay Lohan salió en su defensa. “Hola, soy Lindsay Lohan. Estoy en Dubai, en casa. Me siento muy mal por Harvey Weinstein. Creo que lo que está sucediendo no está bien”, dijo.La protagonista de ‘Chicas Pesadas’ también se refirió a Georgina Chapman, esposa de Weinstein, quien anunció que lo dejaría.“Creo que Georgina debe tomar una postura y apoyar a su esposo. Él nunca me ha maltratado ni me ha hecho nada malo. Hicimos varias películas juntos. Así que creo que todos tienen que parar”.Lohan borró el video a menos de una hora de publicarlo, informó People.La actriz fue parte del elenco de ‘El Día que Mataron a Kennedy’ (‘Bobby’) y ‘Scary Movie 5’, películas distribuidas por The Weinstein Company.