Rompe el silencio Karla Panini

Monterrey— A raíz del fallecimiento de su ex compañera y amiga Karla Luna, la comediante Karla Panini ha sido víctima de amenazas de muerte y múltiples malos comentarios en diversos medios electrónicos.Aunque había preferido mantenerse al margen y callada sobre cualquier tema relacionado con el deceso de Luna, ocurrido el 28 de septiembre, ahora habla porque está cansada de que la señalen como la culpable por haberse casado con Américo Garza, ex esposo de Luna y padre de dos de sus hijas.La también conductora escribió un comunicado para hacer del conocimiento público que actualmente no cuenta con ninguna red social activa y que está dispuesta a actuar legalmente en contra de quienes la sigan molestando al levantarle falsos.“Desde hace algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sinnúmero de ataques tanto verbales de forma personal y directa, como de forma indirecta por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación, que evidentemente lesionan mi imagen, honor y reputación personal y profesional, todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación, sea de labor profesional y/o periodísticas”, escribió Panini.Es por ello por lo que la también conductora de EXA del programa ‘La Mañanita Morning Show’ quiere exponer que nada de lo que se lea en medios sociales ha sido escrito por ella:“Karla Yvette Panini Murillo, al día de hoy, no cuenta con ninguna red social activa ni mucho menos es responsable de las falsas y absurdas publicaciones y declaraciones que circulan por diversas redes sociales, medios de comunicación y páginas de internet también conocidas como páginas web, por lo tanto me deslindo categóricamente de todas y cada una de las afirmaciones que equivocada, temeraria e infundadamente se atribuyen como hechas por mi persona", agrega.Derivado de lo anterior, se señaló como ajena a cualquier tipo de controversia legal, de carácter civil, en la que falsa y dolosamente se ha pretendido relacionar y/o vincular a su persona, ya que se declara ajena a la controversia, y en caso de existir, deberá ser resuelta por los tribunales y autoridades legalmente constituidos, afirmó.“También me permito manifestarles, existe un amplio marco jurídico de protección y respeto al derecho a la imagen propia, la intimidad y la vida privada de las personas, tanto por legislación de nuestro país como en tratados internacionales, que protegen el gozar de un ámbito de existencia personal y privado, con la finalidad de que quede reservado de la invasión de terceros”, dice Panini.Contra amenazasLa comediante informó que los Códigos Penal Federal y Penal del Estado de Nuevo León sancionan como delito las amenazas.“Describen las mismas de forma general como la siguiente conducta: EL QUE DE CUALQUIER MODO AMENACE A OTRO CON CAUSARLE UN MAL EN SU PERSONA EN SUS BIENES, EN SU HONOR O EN SUS DERECHOS”.Por lo anterior, aseguró que de ser necesario verá la manera de actuar legalmente en contra de quienes sigan dañando su persona.“Desde este momento me reservo mi libre derecho para incoar las acciones legales necesarias, sean civiles, penales, administrativas o de cualquier índole, para ejercerlas en contra de cualquier tercero que ha hecho y vaya a realizar, cualquier actividad o conducta que afecte mi imagen personal, vida privada, honor y reputación, así como por las amenazas de las cuales he sido objeto”.