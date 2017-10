Defiende Lindsay Lohan a Weinstein

Ciudad de México– Lindsay Lohan defendió al magnate Harvey Weinstein, acusado de acoso sexual y violación por varias actrices, en un video que subió a Instagram."Hola, soy Lindsay Lohan. Estoy en Dubai, en casa. Me siento muy mal por Harvey Weinstein. Creo que lo que está sucediendo no está bien", dijo.La protagonista de Chicas Pesadas también se refirió a Georgina Chapman, esposa de Weinstein, quien anunció este martes que lo dejaría."Creo que Georgina debe tomar una postura y apoyar a su esposo. Él nunca me ha maltratado ni me ha hecho nada malo. Hicimos varias películas juntos. Así que creo que todos tienen que parar".Lohan borró el video a menos de una hora de publicarlo, informó People.La actriz fue parte del elenco de El Día que Mataron a Kennedy (Bobby) y Scary Movie 5, películas distribuidas por The Weinstein Company.Figuras de Hollywood como Meryl Streep, George Clooney, Jennifer Lawrence, Glenn Close y Jessica Chastain han condenado la conducta del empresario.La compañía fundada por Weinstein despidió al productor este domingo, tres días después de que The New York Times publicara un artículo sobre las numerosas acusaciones de acoso en su contra.Este martes, un texto de The New Yorker incluyó testimonios de tres actrices, entre ellas Asia Argento, quienes afirman que el magnate abusó sexualmente de ellas.