Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow acusan a Weinstein de acoso

Cuando Gwyneth Paltrow tenía 22 años, consiguió el papel que la llevó al estrellato: el productor Harvey Weinstein la contrató para el protagónico de “Emma”. Antes de iniciar las filmaciones, la citó en su suite en un hotel de Beverly Hills para una junta que empezó sin incidentes, reporta The New York Times.Terminó cuando Weinstein puso las manos sobre ella y sugirió pasaran a la recámara para unos masajes, dijo la actriz.“Yo era una muchachita, estaba contratada, estaba muerta de miedo”, señaló en entrevista, dando a conocer públicamente haber sido acosada sexualmente por el hombre que impulsó su carrera y posteriormente la ayudó a ganar el Óscar.Ella rechazó las insinuaciones, agregó, y contó todo a su novio de entonces, Brad Pitt. Pitt confrontó a Weinstein y, poco después, el productor advirtió a Paltrow no mencionar a nadie más el asunto. “Creí que me iba a despedir”, dijo.Rosanna Arquette, estrella de “Pulp Fiction”, cuenta algo similar sobre la conducta de Weinstein. También Angelina Jolie, quien dijo que a finales de los 90, durante el lanzamiento de “Playing by Heart”, en la habitación de un hotel el productor le hizo insinuaciones, mismas que rechazó.“En mi juventud tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein y, en consecuencia, decidí no volver a trabajar nunca con él y advertir a otras que no lo hicieran”, señaló Jolie mediante e-mail. “Esta conducta hacia las mujeres de cualquier campo, en cualquier país, es inaceptable”.La semana pasada el New York Times describió en investigación la historia oculta de las alegaciones sobre hostigamiento sexual contra Weinstein y los arreglos extrajudiciales que pagó, a menudo a exempleadas, a lo largo de 30 años. La noche del domingo fue despedido.El martes, The New Yorker publicó un reportaje sobre varias alegaciones de agresión sexual, incluyendo sexo oral y vaginal a la fuerza.Hace unos días, creció el número de actrices que empezaron a revelar fuera de libreta al Times historias de abusos. Dichas versiones ofrecen indicios en torno a la magnitud del presunto acoso que Weinstein hizo a mujeres camino al estrellato, algunas que casi no habían actuado y otras con carreras intermedias.Las mujeres recuerdan encuentros similares. Primero, aseguraron, Weinstein las llevaba a un lugar privado para haber sobre películas, guiones o hasta campañas para el Óscar. Luego, continúan, intentaba de diversas maneras iniciar masajes, las tocaba en forma indebida, se quitaba la ropa o les ofrecía explícitamente trabajo a cambio de sexo.Entre las actrices mencionadas se encuentran también Katherine Kendall, Dawn Dunning, y la estrella francesa Judith Godrèche.