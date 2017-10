Mexicano conquista a heredera de Apple

Los Angeles— No es nuevo que muchos norteamericanos rechazan la polémica idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de levantar muros contra los mexicanos. A esa corriente de opinión podemos ahora sumar la de Eve Jobs, hija del fallecido Steve Jobs. A sus 19 años, la joven no solo no rechaza al pueblo latino, sino que ha elegido a uno de ellos para convertirlo en su novio. Y así puede verse en sus redes sociales.El elegido es Eugenio Garza Pérez, de 21 años, un joven heredero mexicano descendiente de una de las familias pudientes de Monterrey. ¿Pero quién es realmente esta adinerada familia mexicana? Y ya que estamos: ¿quién es la hija pequeña del fundador de Apple?Eugenio Garza Pérez es bisnieto de Eugenio Garza Sada, un empresario y filántropo mexicano, hijo, a su vez, del fundador de la Cervecería Cuauhtémoc, presidente del holding Valores Industriales, S.A (VISA), relacionado con la industria cervecera.Este señor fue, además, el líder del grupo de empresarios que fundó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una de las universidades privadas más prestigiosas de México. Pero no es el único miembro poderoso de la familia del joven jinete. Su abuela, Yolanda Santos de Hoyos, pertenece a otra de las familias empresariales más acaudaladas de Monterrey. Ella, por su parte, se ha dedicado a la filantropía y las artes, y es presidenta y fundadora del Patronato del Ballet de Monterrey.Amor por los caballosPero no es ni el dinero ni el linaje lo que ha unido al mexicano y la norteamericana. O quizá no lo único. Lo que ha lanzando al uno en los brazos del otro es una pasión común: la equitación. Eugenio Garza Pérez se inició en el mundo de la hípica desde pequeño, ya que era una afición que siempre se ha cultivado en su familia. Pero no fue hasta que cumplió 15 años y se fue a vivir a Estados Unidos, cuando se empezó a hacer un nombre en ese deporte. Actualmente reside en Wellington, Florida y con su caballo Bariano ya ha ganado algunas competiciones importantes como la Hollow Creek Farm Grand Prix, en Kentucky, o la Upperville Jumper Classic, en Virginia.Eve, es la tercera hija del malogrado creador del iPhone, fallecido en 2011, y heredera de una gran fortuna. Como su novio, ha estado vinculada al mundo de los caballos desde pequeñita y acaba de terminar sus estudios de bachillerato en la Academia Upper Echelon, un centro on line que le ha permitido ajustar sus estudios con el calendario de campeonatos ecuestres.Entre sus contrincantes se encuentran otras de las grandes herederas norteamericanas como Jennifer Gates, hija de Bill Gates y eterno ‘enemigo’ de Jobs; Destry Spielberg, hija del director de cine Steven Spielberg, y Jessica Springsteen, hija del cantante Bruce Springsteen.Además de los caballos, la pareja disfruta de otro tipo de aficiones según puede verse en sus redes sociales. En ellas igual publican fotos practicando snorkel que asistiendo a una cena de etiqueta.La mayorEve es la mayor de los tres hijos de Steve Jobs tuvo con Laurene Powell, con quien estuvo casado 20 años, desde 1991 hasta su muerte. Jobs falleció a los 56 años.Su viuda heredó la Steven P. Jobs Trust, una participación en The Walt Disney Company por valor de unos 8 mil 700 millones de dólares y 38.5 millones de acciones de Apple, Inc.