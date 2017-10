Con los pies en la tierra

Los Angeles— El personaje de Rey en ‘Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza’ no sólo significó una sorpresa en la industria del cine al presentar a una heroína para las nuevas generaciones: también le cambió la vida a la espigada británica que la interpretó: Daisy Ridley.“Todo mundo me decía: ¡Dios mío, es una gran oportunidad en tu carrera!’. Sin embargo, yo sabía que era más que eso, lo que tenía en mis manos era un papel femenino muy fuerte.“Que iniciara toda una discusión sobre la necesidad de más roles similares en Hollywood fue algo muy enriquecedor”, considera la actriz de 25 años, en entrevista exclusiva.La originaria de Westminster (centro de Londres) jamás se imaginó que un papel como el de Rey le llegaría tan rápido en su carrera, la cual arrancó formalmente en 2013.Un puñado de cortometrajes estudiantiles y pequeñísimas participaciones en series británicas como ‘Casualty’, ‘Younger’ y ‘Silent Witness’, la iban preparando para un futuro prometedor.Tras varios meses de audición, en febrero de 2014 fue elegida entre miles de chicas desconocidas para protagonizar la nueva trilogía de la saga intergaláctica.“Hasta la fecha no dejo de pensar y de repetirme: Deben de estar locos para gastar tanto dinero en alguien que literalmente no tiene ninguna otra experiencia en la industria. Aún no me la creo”, acepta.Pero la apuesta que hicieron Disney y Lucasfilm fue avalada por millones de fans en todo el mundo. Y qué decir de Hollywood, que la adoptó sin duarlo.Ahora está por estrenar ‘Asesinato en el Expreso de Oriente’, donde comparte créditos conJudi Dench, Penélope Cruz, Johnny Depp y Michelle Pfeiffer. Además, prepara la cinta de época Ophelia y la aventura de acción ‘A Woman of No Importance’.Definitivamente, la Fuerza está del lado de Daisy.¿Qué tanto te cambióla vida en ‘Star Wars’?— Es extraño, porque mucha gente se la pasaba diciéndome que mi vida iba a cambiar después de la película, eso me emocionaba, pero realmente nunca llegó ese momento.Todavía puedo viajar en metro o ir a un restaurante, y la gente no me sigue y muchas veces no me reconoce.Creo que eso le pasa a cualquier otra persona: a veces te reconocen, otras no y algunas más te topas con gente extraña. De ahí en fuera, mi vida es la misma de antes. Todavía vivo en el mismo lugar en Londres, veo a toda mi familia y frecuento a los mismos amigos. El mayor cambio es que recibo mejores ofertas laborales.¿Qué sentiste al verla reacción del público?— Cuando hice la primera película no me había dado cuenta de qué tanto estaría bajo el escrutinio público y de que todo el mundo estaría a la expectativa. Lo bueno fue que superamos esa etapa positivamente.La respuesta del público fue muy buena, afortunadamente, pero también muy intimidante. Sobre todo ahora que estamos por estrenar la segunda cinta, ¡todos esperan algo a la altura e igual de bueno!”.¿Cómo han sido las ofertas de trabajo que te han llegado a raíz de ‘Star Wars’?—No todos los papeles que me ofrecen son buenos, pero al menos ya puedo elegirlos a mi antojo. Lo cierto es que el nivel de casi todos los proyectos que me llegan es muy alto y respetuoso con lo que quiero hacer.Ya pasé de que me ofrezcan ser sólo la novia del protagonista a que me permitan interpretar personajes mucho más sólidos, profundos y trascendentes.¿Ya aprendiste asobrellevar las críticas?— No me gusta leer las críticas. Sabía que a la gente le había gustado mi trabajo y nada más. Mi mayor crítico fui yo misma, porque vi la película varias veces y odié por completo mi interpretación.Me estaba lastimando tanto yo solita, que mejor elegí observar las reacciones de la gente al ver la película y de las niñas pequeñas respecto a Rey. Me gustó ese experimento y me ayudó a seguir adelante.Eres una inspiración para las nuevas generaciones, ¿qué opinas al respecto?— Se siente raro ver a niñitas disfrazadas de Rey en todo el mundo. Las comprendo y me identifico, pero yo no tengo nada que ver con eso. J.J Abrams y Lawrence Kasdan son quienes crearon este personaje.Yo no le puse el vestuario, no le escribí los diálogos y no la definí internamente. Sí, la interpreté, y fue hermoso, pero al ver a niñas vestidas como Rey no pienso que lo hacen por mí. Me emociona pensar que se identifican con un personaje femenino fuerte.¿Crees que el universo de ‘Star Wars’ es un buen lugar para una mujer?— ¡Claro que sí! La gente se la pasa diciendo que los estudios mega sexualizan a las mujeres y todo es controlado por los hombres, pero ésa no ha sido mi experiencia. He hecho películas con estudios grandes e independientes, y nunca me ha pasado algo así.Incluso en un blockbuster como Star Wars se me ha permitido hacer muchísimas cosas. Con Rey he trabajado mil sentimientos: enojo, rabia, emoción, alegría, tristeza, dolor, vulnerabilidad e inseguridad. Ella no se ve a sí misma como una heroína, sólo trata de encontrar su lugar en el mundo.