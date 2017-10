'Y fue así' como Julión prendió a Juárez

Cargando

Entonando su éxito “Ni Diablo ni Santo” el cantante Julión Álvarez hizo vibrar ayer a los fronterizos en la Plaza de la Mexicanidad, lugar que puso a reventar al grado que las autoridades tuvieron que cerrar diversas avenidas, pues los fans acapararon hasta las calles aledañas.Sin miedo alguno por su situación legal y con su sonrisa que lo caracteriza, el chiapaneco agradeció y se entregó a su público de más de 50 mil personas, que entre filas kilométricas lo esperaron por horas.Entre los asistentes no pudieron faltar sus clubes de fans que antes del concierto coreaban sus canciones y llevaron regalos a su ídolo como flores, peluches y hasta pasteles. Todo con la esperanza de que se les permitiera verlo.Julión Álvarez abrió concierto a las 10:30 de la noche. Minutos antes dio una conferencia de prensa en la que aseguró no tener miedo alguno ante la acusación que enfrenta en Estados Unidos, en la que se le liga con un narcotraficante.“Me dejo guiar por el equipo que me respalda”, dijo con confianza el cantante.Agregó que para continuar con su trabajo está en negociaciones con otras disqueras.Las calles cerradas ayer antes y durante el concierto, fueron la Heroico Colegio Militar, de la Pérez Serna a la Universidad, y la Plutarco Elías Calles, del Malecón a la Heroico Colegio Militar.A dónde quiera que vayas, Y fue así, El bombón, fueron algunos de las canciones que Julión entonó y que encendieron y pusieron a cantar y bailar a los juarenses y paseños que animosamente disfrutaron del concierto, parte de la Feria Juárez 2017. (Con información de Leticia Solares)

