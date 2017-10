Y la fiesta comenzó

Cargando

La oferta artística de la décimo tercera edición del Festival Internacional de Chihuahua, que incluye espectáculos nacionales e internacionales, comenzará hoy en Ciudad Juárez con la presentación del famoso violinista libanés, Ara Malikian.El escenario del Teatro Víctor Hugo Rascón Banda recibirá al músico que llega de girar por Brasil, Colombia y España, además de haber tenido una parada en septiembre en el Auditorio Nacional.Naturalizado español, el violinista de ascendencia armenia nació en 1968 y se inició en el instrumento desde pequeño gracias al impulso de su padre, desarrollando su talento desde temprana edad a pesar de haber tenido una infancia difícil en plena guerra libanesa, tal así que dio su primer concierto a los 12 años.Su espectáculo se compone de variedad de géneros que van desde el flamenco al tango y de la música clásica a la armenia.Después del arranque de hoy, el FICH 2017 continúa mañana con el Ballet Nacional de Hungría; mientras que el primer evento masivo será el viernes 13 de octubre con el espectáculo francés de primer mundo que mezcla las artes visuales, escénicas y la música: Secrets of the Sea.Durante el festival, que se extenderá hasta el sábado 28 de octubre, se presentarán también el dueto colombiano Aterciopelados, la cantante española Ana Torroja y la banda regiomontana Kinky.Además de los ya mencionados, a los escenarios llegarán la cantante estadounidense Maimouna Youssef, La Manta y el concierto que conjuntamente darán la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua y la Orquesta de Baja California.Del martes 10 de octubre al sábado 28 de octubrePara más información visite www.diario.mxLos eventos con sede en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda,tendrán un costo que va desde los 20 y hasta los 800 pesos.Los shows masivos, que se llevarán a cabo en la Explanada del Centro Cívico Cultural Paso del Norte, serán gratuitos.Las entradas para los espectáculos se van a poder adquirir el día del evento en taquilla o a través de la aplicación: Festival Internacional Chihuahua, disponible para Android y iOS.Ballet Nacional de HungríaTeatro Víctor Hugo Rascón BandaMiércoles 11 de octubre7:00 p.m.Compañía conformada por artistas provenientes de alta competencia al nivel europeo y de los Campeones Europeos de la danza irlandesa; es considerada como una de las mejores de su país, pero también de la Unión Europea, y se ha presentado en las mejores salas de Europa y de otras partes del mundo.Secrets of the Sea, desde FranciaExplanada del Centro CívicoCultural Paso del NorteViernes 13 de octubre8:00 p.m.La compañía nació en 1976 cuando un grupo de apasionados franceses se unió para darle forma y vida a sus ideas creativas, entre ellas, el show multidisciplinario lleno de color, ritmos y figuras que presenta magníficos inflables.Durante el espectáculo las marionetas gigantes sobrevuelan por encima del público.y, jugando con los obstáculos, se deslizan por las calles, se introducen en un balcón o se cuelan por una callejuela.Cada inflables son dirigidos desde el suelo por actores que se mueven entre el público. Estos protagonistas incorporan en sus propios cuerpos los personajes inflables o voladores y se prolongan a través de una forma fantástica, actuando siempre de cerca con los espectadores; juegan, bailan y corren para contar una historia.Los sueños de PacoTeatro Víctor Hugo Rascón BandaMiércoles 18 y jueves 19 de octubre10:00 a.m. y 4:00 p.m.La obra de teatro infantil habla sobre la imaginación y los sueños de Paco, un niño de 10 años que tiene un talento envidiable con muchos proyectos, pues quiere ser médico, actor, científico o ingeniero como su papá, aunque todo apunta a que será un extraordinario escritor.

