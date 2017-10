Zombis se ganan lugar en la historia

Cargando

Nueva York— Sus más de 15 millones de espectadores promedio por episodio (según Nielsen) y el estatus de culto del que goza, son credenciales suficientes para que la serie ‘The Walking Dead’ sea parte de la historia moderna.Al menos así lo consideró el gobierno de los Estados Unidos recientemente, cuando decidió incluir al show como una pieza de la cultura pop digna de ser preservada.“Estamos muy emocionados porque este jueves vamos a estar en el Instituto Smithsoniano para donar varios props y artículos de la serie, pues al parecer los expertos creen que merecemos un lugar destacado en la cultura pop moderna.“Al lado de las zapatillas de rubí de Dorothy, de ‘El Mago de Oz’; el sombrero de Michael Jackson; la silla de Archie Bunker y otros tesoros nacionales, ahora habrá una cabeza de un caminante”, señaló Greg Nicotero, director de la serie, en la Comic Con de Nueva York.Los asistentes al evento pudieron ver un clip protagonizado por Carl (Chandler Riggs) y perteneciente al episodio número 100 de la serie, el cual arranca oficialmente la octava temporada, que estrena el 22 de octubre simultáneamente en estados Unidos y México por FOX.“Que una serie de televisión logre sobrevivir una temporada de por sí ya es un logro; llegar a un episodio 100, es toda una odisea. Muchos programas quisieran tener esa dicha y esa base de fans tan fiel como la que tenemos. Sin ellos no seríamos nada”, aseguró Jeffrey Dean Morgan, quien da vida al violento Negan, en entrevista previa al panel.Robert Kirkman, creador de ‘The Walking Dead’, prometió a los más de 5 mil asistentes a la convención crossover entre este show y su otra creación, ‘Fear The Walking Dead’.“Existen dos show de ‘The Walking Dead’ y cada uno tiene varios personajes. Lo único que diré es que un personaje de una serie podría aparecer en la otra, eso es seguro. No soltaré de quién se trata, pero podría ser en un flashback o quizás de un avance en el tiempo.“Hay un personaje que va a ir de un espectáculo, que no voy a nombrar, a otro show, que no voy a nombrar”, dijo Kirkman“Recordemos que ambos shows suceden en tiempos distintos. Queríamos que Fear tuviera primero su identidad, ya lo logramos, así que ya podemos experimentar y jugar con las posibilidades”, puntualizó el historietista, con lo que generó un grito masivo de emoción.

