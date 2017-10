Es más extraña la realidad

Ciudad de México– De la noche a la mañana, ‘Stranger Things’ se volvió uno de los hits del año pasado. A partir de ese éxito de la serie de Netflix, sus protagonistas infantiles también vieron cómo en sus vidas comenzaron a suceder las cosas más extrañas.Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) y Caleb McLaughlin (Lucas) coinciden en que no se sienten celebridades, sino unos chicos comunes con una carrera incipiente.Pero la realidad es que constantemente son asediados por los fans. Y a pocos días del estreno de la segunda temporada de esta serie (el 27 de octubre), comparten lo más inusual de su nueva realidad.¿Qué es lo más extraño de ser famoso?Gaten Matarazzo (GM): “No me gusta cuando la gente llora, es lo más incómodo. En la Comic-Con había alguien en la fila (de la firma de autógrafos) y de pronto empezó a llorar. Te preguntas: ‘¿Qué hago en una situación así?’. Y lo que hice fue abrazarlo, ¡y empezó a llorar más!”Finn Wolfhard (FW): “Que la gente te pida fotos, aunque en realidad eso está bien. O, por ejemplo, en Brasil perseguían el carro en el que íbamos. Como dice el actor Finn Jones (Iron Fist) es raro, pero divertido”.Caleb McLaughlin (CM): “Recuerdo a una niña, tendría como mi edad (15 años), que me abrazó y me dijo con una voz (muy rara): ‘¡Oooh... gracias!’. Fue extraño, y luego me pidió otro abrazo, yo ya no quería, pero tampoco podía decirle tajantemente que no”.¿Cuál es la teoría más extraña que han escuchado sobre la serie?GM: “Que Barb (Shannon Purser) regresará como un monstruo que va a vengarse del pueblo. ¡Y la idea me parece fascinante!”FW: “Que Steve (Joe Keery) embarazó a Nancy (Natalia Dyer). Hay una escena del tráiler (de la segunda temporada) en la que él se aleja de ella, y pues la gente pensó que era porque estaba embarazada”.CM: “Pensaban que yo había muerto. Una vez estuvimos como dos meses seguidos filmando y todo el mundo estaba en la escuela, pero yo tomo clases en casa, ¡y de pronto empezaron a decir que estaba muerto!”.¿Cómo fue involucrarse en los 80 (época en la que está ambientada la serie)?GM: “No es que estemos totalmente desconectados de esa década, nuestros padres crecieron en ese tiempo. Nos contaron sobre su infancia, no es como que nos ocultaran qué hicieron cuando eran niños, y nos dijeron que aprendiéramos haciendo el programa de televisión”.FW: “Fue un gran choque de arte, de conocimiento y de todo lo que en realidad sucedía en ese entonces. Pero tuvimos mucho aprendizaje porque los hermanos Duffer (creadores del show) estaban en la escuela en esa época. Y ya conocíamos muchas cosas de los 80, como de música y eso. Creo que tiene que ver con la manera en que fuiste criado”.CM: “No diría que descubrí algo... Como que siento que ya sabía de todo eso. Al principio de mi vida tenía grabadoras de cintas porque mis padres son de los 80; entonces, escuchaban la música de esa época y veían las películas. También hay que decir que muchas cosas se han reciclado de los 80, sólo que un poco más moderno, como la moda”.¿Qué hacen cuando les preguntan qué va a pasar en la serie?GM: “¡Yo no les digo nada!”.FW: “En la primera temporada sí contamos algunas cosas porque no sabíamos qué tan gran iba a ser el fenómeno de la serie, pero para ésta estábamos, por decirlo de una manera, contractualmente obligados a no revelar nada”.CM: “Yo le conté a un amigo todo sobre la segunda temporada... ¡Por supuesto que no lo hice! Nunca haría eso”.¿Han tenido más oportunidades de trabajo gracias a este show?GM: “Sí son más las oportunidades, y es algo de lo que estoy agradecido porque no me gustaría regresar a ese proceso de andar buscando trabajo. Y creo que conseguir un papel ya no será tan complicado a como era antes de estar en Stranger Things”.FW: “Es genial porque ahora tienes más libertad de poder escoger lo que quieres hacer. Por ejemplo,hice la película IT (Eso), probablemente en noviembre haga otra película y después algo de comedia”.CM: “Hice una caricatura que se llama ‘Final Space’, donde interpreto al joven Gary, saldrá por TBS y va a estar muy buena. Simplemente quiero hacer más cosas que la serie, mostrar mis habilidades actorales, dar vida a otros personajes y caracterizarme”.¿Que shows de Netflix ven?GM: “Los de Marvel: ‘Daredevil’, ‘Iron Fist’, ‘Luke Cage’ y ‘The Defenders’”.FW: “Hay una película original, en la que sale Elijah Wood, que se llama ‘I Don’t Feel at Home in This World Anymore’ y es muy buena. Y de series me gusta ‘F is for Family’; es triste, pero buena”.CM: “Yo he visto todos los de Marvel. Y también estoy viendo ‘The Cleveland Show’ (durante la entrevista descubrió que había sido cancelado ¡hace 4 años!)”.