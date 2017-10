Le llega la ‘crisis’ a Rob

Ciudad de México— ‘Real Rob’, cuya segunda temporada puede verse actualmente en Netflix, es producida, escrita y protagonizada por Rob Schneider y su esposa Patricia, luego de que el actor la convenciera para que ella misma hiciera el papel.En este nuevo ciclo, la productora mexicana convertida en actriz adquiere un papel más prominente.“Estamos pasando por una situación económica un poquito complicada porque al final de la primera temporada nos quedamos sin dinero, entonces en la segunda temporada Rob debe acostumbrarse a que ya no va a poder tener ese estilo de vida de celebridad sino que tenemos que hacer ajustes”, relató Patricia en una entrevista reciente con The Associated Press.“Mi personaje empieza a trabajar, yo soy la que empieza a ganar más dinero que Rob y entonces son como conflictos de pareja con los que muchas personas se pueden identificar, pero los hacemos de manera exagerada y de manera cómica para poder entretener”, añadió.Trabajo difícilPasar las 24 horas del día juntos, entre trabajo y vida personal, no siempre es fácil. “Es un reto también, es la verdad, porque si de por sí a veces en pareja no nos ponemos de acuerdo para qué es lo que vamos a comer, imagínate para decisiones ya grandes”, dice Patricia dejando soltar una carcajada.Y ya más seria agrega: “Yo creo que aquí lo importante es que los dos teníamos la misma meta y a la fecha la seguimos teniendo, que esto es para el bienestar de nuestra familia. Eso es lo que yo creo que nos mantenía trabajando arduamente para esto y no dejando que pequeñas diferencias pues intervinieran en nuestra relación de pareja”.

