Cantan por México

Ciudad de México— Luego de un mensaje de unión que expresó el actor Diego Luna en las pantallas, el concierto ‘Estamos Unidos Mexicanos’ arrancó anoche con la presentación de Bronco y su éxito ‘Que no Quede Huella’.El megaconcierto gratuito tiene como fin apoyar a las víctimas de las zonas afectadas en el centro del país, luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre.“Los mexicanos somos mucho más grandes que cualquier adversidad”, señaló Lupe Esparza, vocalista y líder de Bronco.“Es tiempo de abrazarnos, de amarnos y de gritarle al mundo que los mexicanos somos más grandes y más fuertes que un terremoto, así que invitamos a todo el mundo que no decaiga el entusiasmo, a seguir apoyando.“México es fuerza y recuerden que estamos unidos mexicanos”, dijo Lupe para luego interpretar el tema ‘Nunca Voy a Olvidarte’.Después de Bronco vino la actuación del dueto Camila que con la voz de Mario Dom encabezó el coro de miles de almas al ritmo ‘Mientes’.“Buenas noches, así es como me gusta mi país, Unidos por una causa parecida. Se nos movió la tierra y algo que nos gusto fue ver a un México que se movió bien rápido, más rápido que el Gobierno y más rápido que todos”, dijo el vocalista de Camila.‘Abrázame’ se convirtió en el himno de los mexicanos, quienes aprovecharon para acercarse más a sus seres queridos.Luego del dueto romántico tocó el turno a Carlos Rivera y a Ha Ash, que en un momento del show, cantaron a dueto. Julieta Venegas y Sin Bandera también tomaron el escenario con sus éxitos. En participaciones de 20 minutos, en promedio, cada estrella hizo lo suyo por animar a los mexicanos a seguir unidos en pro de las víctimas de los terremotos.Hasta el cierre de la edición se esperaba la participación de Carla Morrison, Chayanne, Emmanuel y Mijares, Enrique Bunbury, Juanes, Los Ángeles Azules, Miguel Bosé, Mon Laferte, Jarabe de Palo, Pepe Aguilar, Timbiriche y Ximena Sariñana.Con información de Agencia Reforma

