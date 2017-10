Hace histora en Vogue

CIudad de México— A poco más de un mes de cumplir 74 años, la actriz y modelo Lauren Hutton se ha convertido en la mujer más longeva que aparece en una portada de Vogue, según El País.La edición italiana de la revista fue la encargada de otorgarle el récord, que antes tenía Tina Turner, quien posó en la portada de la edición alemana de Vogue en 2013, con 73 años y cuatro meses.“Esta es la portada más importante que he hecho, la que me ha hecho sentir más útil”, dijo Hutton, quien de las 40 portadas que ha realizado para la publicación, 27 de ellas han sido para la edición estadounidense.“Es una portada que puede cambiar a la sociedad porque muestra a una mujer vibrante, atractiva, que aún ríe y que, por primera vez es una mujer de mi edad. Vogue Italia tuvo el valor de hacerlo realidad”.La edición italiana de la revista, considerada como la biblia de la moda, dedicó un número completo a mujeres de más de 60 años.Bajo el nombre The Timeless Issue (la edición sin edad), la revista recoge entre sus páginas a Iman, de 62 años, quien posa para una sesión de fotos especial dedicada a la colección resort 2018 de Christian Dior, y a Benedetta Barzini, la primera modelo que apareció en la portada de Vogue Italia en noviembre de 1965 y que vuelve a posar a sus 74 años.El fotógrafo encargado de retratar a todas estas mujeres ha sido Steven Klein, quien alabó la decisión de la revista por abarcar el tema de una moda sin edad.“Es importante que una portada sea algo más que sólo la fotografía. Necesita reflejar nuestros tiempos, desafiar e inspirar. Una gran razón por la que quería hacer esta portada era poder mostrar una nueva visión de cómo mira a una mujer de más de 70 años.“Por eso estaba tan emocionado de trabajar con Lauren Hutton. Ella es y sigue siendo sexy. Además, está orgullosa de su edad. En las imágenes no se ha hecho ningún trabajo estético ni en su rostro ni en su cuerpo”, explicó el fotógrafo.¿Quién es Hutton?Lauren Hutton comenzó su carrera como modelo en los 60.-En 1974 firmó el que fue entonces el contrato más caro de la historia para ser imagen de la casa de cosmética Revlon, que fue de un millón de dólares.-Protagonizó películas como ‘American Gigolo’.-Recientemente apareció en campañas para Calvin Klein Underwear y Bottega Veneta, marca para la que desfiló en la Semana de la Moda de Milán en septiembre, junto a la modelo Gigi Hadid.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.