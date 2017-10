Se pican ‘Las Arpías’

Monterrey.- Cynthia Klitbo demostró por qué fue elegida para protagonizar la obra de teatro Las Arpías, pues atacó a Maribel Guardia, Ninel Conde y Victoria Ruffo por sus constantes faltas a los ensayos.Durante la presentación de la pieza que será dirigida por Otto Sirgo y llegará a las marquesinas en las próximas semanas, Klitbo aseguró que no ha logrado acoplarse a ese tipo de “teatro en exprés”, pues insinuó que ha trabajado en obras de mayor nivel.“Lo que pasa es que mi experiencia ha sido un poco distinta. Yo nunca había trabajado con un elenco estelar de telenovela. Ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos, este, no todas las compañeras pueden ir por cuestiones de fechas, por cosas. Entonces a mí de pronto sí me brinca un poco, porque no es el teatro al que yo estoy acostumbrada a trabajar”, aseguró Cynthia.Después de sacar los “trapitos al sol” de sus compañeras, Maribel Guardia se molestó y pidió que acusara directamente.“Sin embargo, cuando hemos ensayado yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes”, reviró la costarricense, quien reconoció tener otros compromisos laborales, pero aseguró tener disposición para trabajar.Al finalizar la conferencia de prensa, el ‘Bombón Asesino’ explicó que tiene actividades por cumplir, como ser mamá o enfrentar cuestiones legales.“Yo no puedo decir sí a todo, (ni decir) no voy a faltar nunca, pues no puedo”, dijo Ninel.En la obra también participará María Victoria, Grettell Valdez, Ana Patricia Rojo y Ariadne Díaz.