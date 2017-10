Ciudad de México.- Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están en el mejor momento de su relación, gracias a la terapia de pareja.El actor compartió que decidieron acudir con una especialista para fortalecer su amor y no precisamente porque tuvieran una crisis matrimonial.“Vamos a cumplir nueve años de estar juntos y no tenemos más que darle las gracias a Dios por la bella familia que hemos formado, es mixta: Los tuyos, los míos y los nuestros.“No es fácil. Pero somos muy bendecidos porque tenemos de chile, tomate y cebolla, y entonces eso nos gusta”, dijo Santamarina.Por iniciativa de la actriz, ambos acuden regularmente juntos o de manera individual con la experta, quien les ha ayudado a mejorar su manera de comunicarse.“Fue la que me jaló y dije: Claro que sí, tienes toda la razón. Eso habla también del amor que se tiene uno como pareja, no que esté uno peleado, en crisis y que ya nos vamos a separar.“Trabajamos de todo. Hay sesiones en las que salimos y nos abrazamos, y otras donde no nos queremos ni ver porque así es, no todo es color rosa”, admitió Santamarina.Personalmente, la terapia le ha ayudado a ser más expresivo con sus emociones y, al sentirse mejor él, la relación con su esposa ha mejorado.Sostiene que la terapia de pareja no es exclusiva para cuando existe una crisis y por eso aconseja a que las personas se den el tiempo para hacerlo.“Lo recomiendo ampliamente para todas las parejas. ¡Háganlo, por favor! Dense la oportunidad y el tiempo.“Uno no va al psicólogo o al terapeuta porque esté loco. Ésa es una idea errónea, uno va porque queremos un espacio para nosotros, que es muy importante como pareja que se lo den”, agregó el actor.Santamarina será uno de los antagonistas de la nueva telenovela del productor Ignacio Sada, Sin Tu Mirada, que este viernes celebró su misa de inicio de grabaciones.