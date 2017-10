‘Poderosa’ en la TV

España.- Susan Sarandon, quien el viernes recibió el Gran Premio Honorífico del Festival de Cine Fantástico de Sitges (Barcelona), afirmó que "la televisión están dando oportunidades a las actrices con personajes femeninos arriesgados y poderosos, reportó EFE."Sigo trabajando en papeles más pequeños y algunos más importantes", dijo con orgullo la actriz, que acaba de cumplir 71 años, antes de reflexionar sobre una tendencia creciente en el medio televisivo."La televisión no tiene vocación de gustar a todo el mundo y por esta razón es capaz de apostar por personajes femeninos cada vez más arriesgados, que pueden ser poderosos y que no tienen por qué ser jóvenes de 20 años", declaró previo a la premiación.Mientras esto sucede en la televisión, "el cine se ha quedado atrás en este aspecto", señaló la actriz con resignación.Sarandon elogió su último trabajo en la televisión, la serie Feud, creada por Ryan Murphy, centrada en su primera temporada en los enfrentamientos entre las actrices Joan Crawford y Bette Davis en medio de la producción de la película ¿Qué Pasó con Baby Jane?, de Robert Aldrich."Cuando Ryan Murphy me envió finalmente el guión para que hiciera el papel de Bette Davis junto con Jessica Lange (Crawford), me pareció una especie de broma y le dije que lo más interesante era la idea final, de que podían haber sido amigas."Ryan pensó que esa idea se podía desarrollar más y al final se reconstruye la relación de aquellas dos mujeres en el Hollywood dorado", explica.Sarandon conocía las películas de Bette Davis y sabía que "se había convertido en un icono, sus gestos ya eran clichés y era un personaje enorme".Por eso, lo que más le preocupaba era "cómo hacer al personaje real, para que la audiencia viera a la auténtica Bette Davis", y cuando Ryan le confesó que le daba miedo el proyecto, eso le hizo sentir mejor.Desde que rodó El Show de Terror de Rocky, en 1975, filme que se proyectó ayer en Sitges, dijo que: "las redes sociales han cambiado la idea de lo que significa ser famoso, sobre todo para la gente joven", señaló Sarandon con un claro ejemplo: las Kardashian."Los jóvenes quieren ser famosos, y no están interesados en ser actores o cantantes, mientras que en la época de Bette Davis y Joan Crawford los estudios protegían a los actores. Los periodistas tenían más poder e influencia hasta poder incluso inducir al suicidio".Ahora, dijo, hay más libertad y te pueden fotografiar comiendo con tu familia, y ya no hay ningún misterio.

