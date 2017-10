Una actriz de carácter

Monterrey— En las películas de ‘X-Men’ interpretó a una poderosa mutante que enamoró a Wolverine y en ‘GoldenEye’ sedujo a James Bond, pero ahora Famke Janssen interpreta a una mujer de armas tomar en ‘The Blacklist: Redemption’, que llegó a México el 14 de septiembre en AXN."Es genial ver a una mujer que ha luchado tanto por sobrevivir en un mundo dominado por hombres en el espacio laboral y que ha desarrollado fortalezas y corazas para sobrevivir, aunque su vida privada es muy compleja", dijo la actriz sobre su papel, la mercenaria Susan 'Scottie' Hargrave."Ella es una persona muy dañada y muy peculiar porque habla en momentos inapropiados pero al mismo tiempo es muy vulnerable, entonces es una buena combinación para la creación del personaje".La vida es un drama para Hargrave, quien debe dirigir una organización clandestina mientras se enfrenta a los fantasmas del pasado que vuelven a entrar en el panorama."Ella tiene una compañía llamada Halcyon Aegis y toman trabajos que el FBI y la CIA no pueden tocar. Ella dirige la compañía que antes lideraba con su esposo, quien ella considera que está muerto, comenta la holandesa."El personaje también tiene un hijo que desapareció cuando éste tenía 3 años y esto la dañó por completo, pero no sabe que ese hijo fue contratado por su esposo para espiarla".La carrera de Famke se centra en el cine, pero la actriz tiene bajo su nombre créditos en la televisión, como Ava Moore en Nip/Tuck y recientemente como Eve Rothlow en ‘How To Get Away With Murder’.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.