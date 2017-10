Rejuvenece su música

Ciudad de México.- Con más de 47 años de carrera, Diego Verdaguer se aventuró a hacer el que considera su álbum más arriesgado hasta la fecha: ‘Orgánico’.Experimentó con distintos géneros, más allá de la balada romántica que lo ha caracterizado, e incluyó temas de reflexión social y política, además de trabajar con una nueva generación de jóvenes."Para mí fue un ejercicio muy agradable compartir con gente joven, que sabe y que pude guiar, que pude ser de alguna manera su maestro y ellos mis marineros en este barco."Sin ellos no podría haber logrado este disco y estos arreglos, ni haber conjugado las canciones como se hicieron. Fueron retroalimentación para mí. Quizá no me hubiese animado a hacerlas si no hubiesen estado ellos", compartió en entrevista.Y si se animó es porque sostiene que tiene una trayectoria que le ha ganado el respeto y aprecio del público."Tengo estilo para cantar, la gente reconoce mi voz. No soy un gran cantante, soy un cantor, una persona que le lleva alegría al público y canciones de amor que han quedado guardadas en muchos corazones."Hoy por hoy sigo proponiendo nuevas cosas, que es el caso de este disco", agregó el intérprete argentino.Con su nueva producción, cuyo primer sencillo "Marinero" ya está disponible en las tiendas digitales, el esposo de Amanda Miguel busca que la gente joven conozca su trabajo."Afortunadamente hay gente joven a la que le gusta mi música romántica y le apuesto a este disco a que la descubran las nuevas generaciones."Tiene comentarios amorosos, pero también temas que rompen un poco con lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí", dijo el artista.El cantante también busca apoyar a los damnificados por los sismos en México con una gira."Quiero hacer una gira breve de unos seis o 10 conciertos en México, antes de fin de año, para recaudar fondos y poder hacer mi propia alcancía para hacer unas casitas y ayudarle a la gente a reponerse."Me gustaría poner mi granito de arena, a ver si lo logro y más con este disco".

