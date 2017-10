U2: solidarios y amorosos

Ciudad de México.- La banda U2 grabó el jueves en la Ciudad de México el videoclip de su próximo sencillo, “Get Out on Your Own Way”.Bajo la dirección de Anton Corbijn, y como si fuera una fiesta de pueblo con juegos pirotécnicos, papel picado, catrinas, castillos y alebrijes, el escenario para el clip fue montado en el piso más alto del edificio Expo Reforma.“Tenemos un vínculo único con México, una conexión fantástica que nos llena de alegría.Decidimos hacer el DVD (del Joshua Tree Tour 2017) aquí (tal como hicieron el Pop Mart, en 1998) y también el video de nuestro nuevo sencillo porque es importante hacerle saber al mundo que la energía de este país es inagotable, y fabulosa”, expresó The Edge, en entrevista exclusiva.Desde las 17:30 y hasta las 22:00 horas, el grupo hizo un despliegue técnico y humano, encabezado por Bono, para mostrarle al mundo el México folclórico y moderno de hoy, con Paseo de la Reforma y sus edificios altos de fondo.El cantautor y productor, junto con The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., tocaron alrededor de 25 ocasiones la pieza, cuyo sencillo y clip aún no tienen fecha de estreno, pero se prevé que salgan casi a la par del disco Songs of Experience, antes de diciembre, y cuyo sencillo actual es “You’re The Best Thing About Me”.“Queremos que sea una sorpresa agradable. Vamos a mostrar un México vibrante, ese que a nosotros nos hace sentir únicos y fascinados”, aseguró el guitarrista.Mientras la banda tocaba la composición, que remite al rock pop clásico de la multipremiada alineación musical, tres chicas y dos chicos de menos de 20 años bailaron entre ellos, con mecheros de colores en la mano, envolviéndolos en humo y luces multicolores.Debajo de un tendedero hecho con papel picado y series de luces blancas, U2 tocó la canción, que para ellos significa esperanza y recuperación, lo cual es para los músicos un emblema de cómo perciben a México: inquebrantable.“Cuando nos enteramos del terremoto (del 19 de septiembre) lo lamentamos mucho y dudamos si debíamos venir o no.