Spielberg, una vida de película

Nueva York— Cuando uno hace una cinta llamada ‘Spielberg’ y el personaje principal está de acuerdo en conceder 30 horas de entrevistas (y sus hermanas se sientan a platicar con uno, al igual que sus padres y la mitad de los directores de Hollywood, incluyendo a Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas y Martin Scorsese) lo mejor es hacer bien las cosas.A nadie le gustaría ser el director y echar a perder todo en el documental de Steven Spielberg.“Realmente me esforcé para no pensar en eso”, comentó Susan Lacy, quien mostró el perfil de Spielberg, que tal vez es el director más conocido y exitoso del mundo, en un documental de dos y media horas de duración, el cual hará su debut hoy en televisión en HBO.“Si hubiera pasado mucho tiempo pensando: “¿Cómo se va a sentir Steven acerca de todo esto?” “Dios Mío, ¿le gustará?” Me hubiera quedado totalmente inmovilizada”.Aunque la idea de que Lacy pueda quedarse petrificada por este desafío o cualquier otro, es difícil de aceptar.Ha dominado el campo de los documentales biográficos durante más de 30 años, habiendo iniciado su carrera en PBS --- en donde realizó la serie ‘American Masters’ que ganó 28 Emmys y 11 Premios Peabody --- y continuará en HBO, en donde ‘Spielberg’ será el primer fruto de un trato para realizar varias cintas.“La combinación de destrezas organizacionales, el conjuntar todo el material en una historia coherente, y la inmensa tarea desafiante de lograr que personas muy pero muy prominentes de este negocio acepten dar entrevistas, es un enorme reto logístico”, comentó Stephen Segaller, vicepresidente de programación nacional de WNET, la televisora pública de Nueva York en donde empezó ‘American Masters’ en 1986.“Y Susan ha sido y es implacable”.Su cambio a HBO ha significado trabajar con otra formidable figura, Sheila Nevins, presidenta de las Cintas Documentales de HBO.“Podría decir que me quedé impactada”, comentó Nevins acerca de la noticia de la contratación.Lacy aportó a HBO no sólo su experiencia y talento sino también un acuerdo verbal con Spielberg para que colaborara en su documental, en donde quiera que estuviera. Se conocieron cuando ella lo entrevistó en su último trabajo como directora de ‘American Masters’, ‘Inventando a David Geffen’ en el 2012.Durante el transcurso de dos años y más de 100 entrevistas, 14 de ellas con Spielberg, Lacy fue creando una cinta que combina un copioso material de sus películas con una consideración tranquila e introspectiva de los efectos que tuvo en él el haber tenido una crianza suburbana y el divorcio de sus padres.“Mi idea más importante es que Steven es realmente un cineasta personal, creo que él no se ha concebido a sí mismo como tal”, dijo.“Él no se ha colocado en la categoría de alguien que ha puesto su alma en esas películas. Creo que hay una parte de Steven en cada cinta que ha hecho, y ésa es la historia que quería contar”.¿Podrá ‘Spielberg’ captar la esencia de Spielberg?“No podía imaginarme ser el personaje de otro cineasta hasta que conocí a Susan Lacy”, comentó recientemente Spielberg, quien ya vio la cinta, a través de un correo electrónico.“Ella se involucró de una manera tan honesta y profunda que me desarmó y descubrí que podía platicar fácilmente con ella acerca de mí mismo”.