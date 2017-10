Revelan entrevista nunca antes vista de Selena

Cargando

Una entrevista inédita a la cantante Selena Quintanilla en 1994, que se creía “perdida para siempre”, fue hallada en una cámara de televisión donada por KWEX-TV, de Univision, al Museo Nacional Smithsonian de Historia Americana.Se trata de una conversación de la fallecida artista al programa Tejano USA que fue grabada en el parque Hemisfair de San Antonio, Texas, antes de que Selena se presentara en el festival de música Texas Live.La entrevista se realizó un año antes de que Selena fuera asesinada, a los 23 años, y se creía extraviada desde entonces.La pieza videográfica fue recuperada recientemente por el Smithsonian, en Washington, al recopilar material hispano para la exhibición American Enterprise.En el clip de dos minutos y medio de duración la artista de música texana se refirió al premio Grammy que había ganado semanas atrás en los Ángeles en la categoría Mejor Álbum Mexicoamericano.“Cuando nos dijeron que estábamos nominados todos enloquecimos, no podíamos creerlo”, aseguró la “Reina del Tex Mex”, como era conocida.También se refirió a su participación en la telenovela Dos mujeres, un camino, en la que debutó como actriz, y comentó que fue una experiencia “genial”.“Ahora respeto mucho a los actores. Es mucho el trabajo el que hay detrás de las escenas. Fue muy divertido. No me considero una actriz, pero fue divertido, tuve una probadita”, dijo.Al final de la entrevista Selena presentó el nuevo video de su canción Amor prohibido, que se convirtió en uno de sus éxitos musicales luego de su muerte. (Con información de El Nuevo Herald)

