Sobrevivir es la meta

Toronto.- Luego de que su vuelo fue cancelado por malas condiciones climatológicas, el doctor Ben Bass (Idris Elba) y la fotoperiodista Alex Martin (Kate Winslet) acuerdan compartir un vuelo privado a su destino, sin imaginar que vivirán una peligrosa aventura.En ‘Más Allá de la Montaña’ (The Mountain Between Us), que se estrena hoy, ambos personajes deben luchar por su vida en un ambiente inclemente luego de haber librado un accidente aéreo."Podría decir que uno de los grandes miedos de las personas que viajamos mucho, ya sea por trabajo o por placer, es un accidente aéreo. Y creo que cualquier persona sabe de estadísticas y sabe que es más seguro un avión que un automóvil."Pero, ¿qué pasa cuando te salvas en un ambiente hostil, lleno de nieve, sin rumbo y sin autoridades que te busquen?", plantea Winslet en entrevista.El largometraje fue dirigido por el doble nominado al Oscar, el holandés-palestino Hany Abu-Assad, quien reemplazó al mexicano Gerardo Naranjo, pues éste no estaba disponible en la fecha programada para filmar.La trama se basa en la novela de Charles Martin y fue rodada en las montañas de Vancouver."Cuenta una historia de supervivencia muy actual, que incluso me parece simbólica, porque son dos desconocidos que tienen que caminar para el mismo rumbo cuando se ven varados, e impactados, por haberse salvado del accidente en avión."Sobrevivieron a la muerte y no saben si continuarán vivos porque en medio hay una nevada horrible y ambiente es salvaje. Se dan cuenta de que nadie los está buscando y tienen que moverse o se mueren congelados", comenta Elba.En la película, Dermot Mulroney encarna a Mark, el prometido de Alex, y Beau Bridges a Walter, el piloto del avión privado que se estrella.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.