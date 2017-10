Actor de 'Glee', culpable por posesión de pornografía infantil

Ciudad de México– Mark Salling, actor estadounidense conocido por su papel de Noah ‘Puck’ Puckerman en la exitosa serie musical ‘Glee’, afronta una pena de entre cuatro y siete años de cárcel al declararse culpable de posesión de pornografía infantil.Las autoridades encontraron en su domicilio más de 50 mil fotografías pornográficas y eróticas de niños, y alrededor de 600 videos con las mismas características en 2015; en el 2016 se entregó voluntariamente a las autoridades.Durante su primera comparecencia ante la Corte, Salling se declaró culpable por posesión infantil, cargo por el que podría enfrentar varios años de prisión.'Me declaro culpable porque soy culpable de los cargos y deseo aprovechar las promesas establecidas en este acuerdo, y no por ningún otro motivo’ declaró el actor de acuerdo a los documentos obtenidos por ‘The Blast’.El actor deberá pagar al menos 50 mil dólares a cada una de las víctimas como compensación, deberá formar parte del registro de delincuentes sexuales, tomar tratamiento psicológico, no puede tener contacto o comunicación con un menor de edad a menos que haya un adulto presente y haya comunicado su condición, además no puede acercarse a más de 30 metros de colegios o parques infantiles.Además de estos cargos, en 2013 fue denunciado por agresión sexual por una mujer que lo acusó de mantener relaciones sexuales sin protección, aunque ella le pidió que se colocara un preservativo.Tras finalizar su participación en ‘Glee’ en 2015, el actor no participó en otro proyecto televisivo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.