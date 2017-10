Dispuesto a todo

Ciudad de México.- ¿Estarías dispuesto a perder tu libertad sólo por conseguir rating?Eso es a lo que ocho participantes tendrán que renunciar cuando entren al reality show en las instalaciones de una vieja cárcel, en la serie SuperMax, que se estrenó ayer por Azteca 7.Y el más beneficiado, aparentemente, será El Ingeniero (Alejandro Camacho), director y productor de la televisora que lo realiza.¿Qué sucederá adentro? ¿Qué serán capaces de hacer por ganar el premio de 2 millones? ¿Lograrán su cometido?"(Mi personaje) Hace esto por negocio y porque quiere que su hijo sea triunfador.Desgraciadamente el hijo fallece en este Big Brother dentro de esa cárcel."La personalidad de este personaje le da más interés al negocio y al rating, que a la muerte de su hijo", adelantó Camacho en entrevista.Dirigida por Daniel Burman, se trata de una coproducción de TV Azteca y la brasileña Globo, grabada en Brasil con un elenco multinacional."Daniel es una persona fuera de serie y por eso hace estos proyectos. Además, conocer y hacerme amigo de Santiago Segura, el actor español, y de Cecilia Roth, que ya la conocía de aquí, porque hizo una película con Toño Serrano", agregó Camacho.En medio del desierto, la producción toma las instalaciones de lo que fueran una prisión de máxima seguridad. Con la ayuda de flashbacks se conoce sobre el motín que hubo en el lugar 10 años atrás y también los secretos de todos los involucrados."Cada uno de los personajes que están encerrados ahí tienen una historia, un presente, un pasado y un futuro."La gente va a encontrar una diversidad de historias, que con algunos se van a sentir identificados. Estoy segurísimo", contó Camacho.Sin embargo, sostuvo el actor, el formato de reality show como el que presentan en la emisión ha denigrado la calidad de la televisión."Personalmente, considero que son detestables. Yo no veo Big Brother, no me llama la atención. Y, de alguna manera, esos asuntos han colaborado a la muerte de la televisión abierta".A fondo¿Quién ganará o vivirá para contarlo?- Mario Segade es el guionista de la producción.- Casi todo se grabó en Brasil, aunque algunas escenas se filmaron en la provincia argentina de Jujuy.- Antonio Birabent, Alexia Moyano, Laura Novoa, Guillermo Pfening, Juan Pablo Geretto, Nicolas Goldschmidt, Rubén Cortada, César Troncoso, Laura Neiva y Felipe Hintze están en el elenco.- Las grabaciones duraron aproximadamente 3 meses.

