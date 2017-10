‘Abrazan’ a México con una canción

Ciudad de México— Para dar una luz de esperanza a quienes perdieron todo tras el terremoto del 19 de septiembre pasado, Tomás Goros unió su voz para lanzar el tema ‘Déjame Abrazarte México’.Más de 50 artistas, entre ellos Arturo Peniche, Laura Zapata, Lourdes Munguía, Claudia Sierra y Sylvia Pantoja fueron convocados por el compositor chileno Samuel Nallar, quien puso todo lo necesario para que el tema saliera a la luz."Los invito a que escuchen la canción, el objetivo es levantar el ánimo para saber que México está de pie. Siempre he pensado que el entretenimiento sirve para levantar el espíritu de un pueblo", afirmó Goros en entrevista.El tema, el cual se grabó con el acompañamiento de la Orquesta de Paraguay, ya puede ser escuchado en todas las plataformas digitales."Los actores tenemos que salir e invitar a la gente a que regrese al cine, decirles que los teatros también están abiertos, que no tengan miedo. No es la frivolidad de: 'Véme a ver, ya pasó todo'. ¡No! Es transmitir un mensaje", dijo.Por ello, el protagonista de la obra ‘La Jaula de las Locas ‘pide al público regresar al teatro Manolo Fábregas para contrarrestar la tristeza con la diversión que les da una puesta alegre."La Jaula de las Locas es un fenómeno. Jorge (el personaje de Goros) es un ser amoroso, comprensivo. Van a ver una relaciÛn homosexual muy normal, desde que empieza la obra se están peleando, como cualquier relación heterosexual."Se retrata el amor que debemos de tener entre todos los seres humanos, se van a divertir pero, además de eso, reflexionarán", añadió el actor.Sólo por este fin de semana, la entrada estará al 50 por ciento de descuento, hasta media hora antes de que empiece la función.

