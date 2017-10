‘Bono es incansable’

Ciudad de México— Si Bono tiene una característica que lo hace resaltar entre los demás es su inagotable ímpetu y su espíritu de hombre incansable.Así es como lo describe Mary J. Blige, amiga de U2 y con quien la agrupación irlandesa grabó una versión de ‘One’, uno de los más emblemáticos en las carreras de ambos.“Le tengo un afecto especial, un cariño único, por él siento lo que por nadie más... es una mezcla de admiración, respeto, complicidad, entendimiento, cariño incondicional.“Bono es un hombre incansable, tiene un ímpetu inagotable, es una persona que siempre está activa, siempre presente, siempre buscando qué hacer. Pocas veces lo he visto descansando y le respeto que jamás dice que no a algo solo por sentirse exhausto, lo cual, para mí, sería muy lógico”, dijo Blige, en entrevista.Modelo, actriz, filántropa, productora y cantante, Mary Jane, como le dicen los miembros de U2, asegura que cuando se encuentra con los irlandeses desea que sea un momento interminable.“Con él (Bono) me pasa que veo que es un hombre que siempre está ideando, creando, ya sea música, historias, formas de ayudar al mundo. Todos sabemos que es un soñador, pero es un soñador muy claro de ideas y le gusta concretarlas.“Siempre que trabajamos con él es así: planeamos una actividad, la hacemos, nos extendemos y, ya que terminamos, pregunta, ‘y ahora, ¿qué hacemos?’. Es como los niños, nunca se cansa, y adoro eso de su forma de ser”, indicó la ganadora del Grammy e intérprete de ‘No More Drama’.Considerada una superestrella del R&B, la cantante, quien ahora promueve la película ‘Mudbound’, con Carey Mulligan y Garrett Hedlund, compartió su sentir respecto a la labor filantrópica del líder de la agrupación que está en México con The Joshua Tree Tour 2017.“Me parece magnífico que él esté tan comprometido con diversas causas, creo que a muchos de los que nos dedicamos a esto nos ha puesto el ejemplo, porque no se trata de ser famoso y ya, sino de aprovechar esa popularidad para algo positivo.

