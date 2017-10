Un Grammy les ‘coquetea’

Una categoría y cinco contendientes representan una gran oportunidad artística para tres jóvenes mexicanos que obtuvieron una nominación en los Latin Grammy Awards 2017.Gracias a su sencillo ‘Coqueta’ los Ghetto Kids, originarios de la Ciudad de México, participarán en la decimoctava entrega de los galardones dentro de la categoría de Mejor Canción Urbana.“Estamos impactados y muy emocionados por figurar como el primer grupo independiente y mexicano en esta categoría, es un orgullo y una felicidad, esta increíble”, platicó el baterista del grupo con El Diario durante una entrevista telefónica.El grupo musical conformado por dos Dj, Alejandro Estrada y Luis Díaz; y por un baterista, Jonathan Torres, estrenó en febrero de éste año la canción que contó con la colaboración del DJ BunOG.“Hace un mes nos llegó una hoja con los posibles nominados y había casi 90 canciones, y eso fue todo, no sabíamos más; la verdad no creíamos el tener la oportunidad de competir con artistas de la talla de J Balvin o Nicky Jam, la veíamos muy difícil”, expresó.Dentro de la categoría se encuentran nominadas canciones como: ‘El Amante’ de Nicky Jam, ‘Hey Ma’ de J Balvin y ‘Papa’ de Lápiz Consciente & Vico C, todas esas piezas competirán con la novedosa fusión de ritmos latinos y globales que presentan Los Ghetto Kids desde su fundación en el 2012.“En estos momentos nos estamos enfocando únicamente en trabajar con ‘Coqueta’, de hecho, el lanzamiento del video oficial se realizará durante la primer quincena de octubre a través de nuestra pagina oficial de YouTube”, informó.Los jóvenes, quienes visitaron la ciudad el pasado sábado 12 de agosto para tocar en una exclusiva ‘pool party’ que formó parte de la gira ‘Summer Cool Out’ de Coors Light, se encuentran muy emocionados por tener la oportunidad de estar en una de las premiaciones más importantes de toda Latinoamérica y continúan ofreciendo sus conciertos en festivales.En octubre Ghetto Kids se presentará en la cuarta edición del Festival Coordenada de Guadalajara, para después tocar en el Festival Tecate República de Chihuahua que se llevará a cabo en noviembre.

